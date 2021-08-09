Ласковый, суровый или недотрога? Как масть кота влияет на судьбу хозяев

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Карина Бернтгольц
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Считается, что животные обладают мистической силой и особой энергетикой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / He Jinghua, Carola Schubbel, imagebroker/Wolfgang Redeleit, imagebroker/Arco Images / Wegner

Еще в древности люди верили, что кошки — животные, наделенные мистической силой. Они обладают мощной энергетикой, которая способна не просто влиять на своих хозяев, но даже в некоторой степени менять их характер. В частности, особое значение имеет масть питомца. Например, белые кошки приносят здоровье своему владельцу, а серые — дарят спокойствие домочадцам. О том, чего ждать от разных кошек.

Белые кошки

Коты с шерстью белого цвета обладают целебными свойствами. Они могут лечить домочадцев и избавлять их от многих заболеваний. Как только они почувствуют, что хозяину нездоровится, питомцы тут же стараются улечься на человека, после чего начинают мурлыкать, тем самым снимая напряжение и заряжая энергией.

Кошки окраса колор-поинт

Кошки со светлым окрасом тела и более темным — мордочки, ушек, лапок и хвостика символизируют долголетие. Хозяева таких питомцев будут редко болеть, а в доме будет царить гармония и взаимопонимание. Кроме того, домочадцам будет сопутствовать успех во всех делах.

Полосатые кошки

Кошки полосатого окраса, согласно распространенному мнению, крепко связаны с потусторонней энергетикой. Хозяева таких животных могут на интуитивном уровне понимать их сигналы и принимать верные решения в той или иной ситуации. Считается, что такие питомцы приносят удачу.

Рыжие кошки

Если в доме поселился усатый-полосатый рыжего цвета, то можно ждать увеличения доходов семьи. Согласно народному поверью, кошки такой масти приносят богатство и благополучие домочадцам.

Серые кошки

Кошки серого цвета привносят в дом спокойствие и эмоциональную стабильность. Однако на этом не заканчиваются их преимущества. Они также помогают сплотить союз супружеской пары и сделать так, чтобы в отношениях всегда царили любовь и взаимопонимание.

Трехцветные кошки

Заводя трехцветных кошек, их хозяева, как правило, знают, что вместе с питомцами приносят в дом удачу и счастье. С присутствием такой кошки в доме всегда будет царить гармония, а всем делам домочадцев будут сопутствовать успех и финансовое благополучие. Также животные такой окраски способны улаживать все конфликты и успокаивать всех членов семьи.

Черные кошки

Черные кошки обладают огромной мистической силой, в связи с чем некоторые склонны думать, что они являются предвестниками бед и несчастий. На самом деле это всего лишь стереотип — питомцы такой окраски забирают у своих хозяев негативную энергию и защищают помещение от разных неприятностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кошки любят спать на человеке. По словам эзотериков, свое место для восстановления сил хвостатые выбирают неспроста.

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