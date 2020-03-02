У пассажира, летевшего из Ирана в Пекин через Москву, подтвердили диагноз коронавирус

У иностранного пассажира, летевшего из Ирана в Пекин через Москву, подтвердили диагноз коронавирус. Об этом сообщает посольство РФ в КНР.

«По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании „Аэрофлот“, подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном на его сайте.

Отмечается, что все пассажиры, прибывшие данным бортом, были помещены в специальную гостиницу для проведения медобследования. Среди пассажиров рейса SU204 - 20 россиян, ни у кого из них на данный момент симптомов Covid-19 не выявлено.

По последним данным COVID-19 атаковал уже более 60 стран. Из последних список пополнили Ирландия, Люксембург, Чехия, Доминикана и Армения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек.