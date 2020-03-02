Дело о гибели советского генерала в ДТП передадут в Следственный комитет

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Алиса Старжевская
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В СКР намерены всесторонне исследовать обстоятельства аварии.

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Главное следственное управление СКР по Москве намерено изъять материалы дела о гибели в ДТП бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева у полиции. Расследование перейдет к Следственному комитету РФ. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе СКР.

«Инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы. <…> Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Владимир Шуралев скончался сегодня днем в больнице после полученных в результате ДТП. Водитель фургона сбил его 1 марта возле собственного дома, сдавая назад. На момент смерти генералу, бывшему заместителю министра обороны СССР было 84 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент ДТП с советским генералом Шуралевым в Москве попал на видео.

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