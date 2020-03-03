Нетрезвый мужчина в Апатитах поджег жену на Масленицу

Мужчина поджег собственную жену во время масленичных гуляний в Апатитах Мурманской области. По данным портала «Регион Online», все произошло 2 марта.

Страшным событиям предшествовала семейная ссора, а поводом стала ревность со стороны супруга. Отмечается, что разгоряченный мужчина в этот момент был нетрезв. Он облил ее уайт-спиритом и поджег. Когда у жены заполыхали волосы и лицо ревнивый супруг одумался и попытался потушить ее.

Пострадавшую с ожогами 3% тела экстренно доставили в больницу, а мужчину задержали. Сообщается, что он уже дал признательные показания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибшего мужа блогерши предупреждали об опасности использования сухого льда.