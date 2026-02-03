Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу

София Бабина
София Бабина 36 0

Со столами зажиточных семей все понятно, а чем пировали крестьяне? По нынешним меркам совсем не бедно, между прочим…

Масленица в русской деревне: рецепты и традиции — фото

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

Крестьяне ждали Масленицу как манну небесную хотя бы потому, что в праздничную неделю могли позволить себе ничего похожего на эту самую манную кашу не есть.

Жизнь в русской деревне действительно была непростой: питались в основном похлебками и кашами, а в неурожайное время в пищу вообще шли любые коренья и травы — лишь бы были съедобными. Перед Масленицей переживали суровую русскую зиму, а после нее сразу начинали поститься — вот и получается, что на разгуляй всего одна неделя. Зато какая!

Как и чем отъедались на Масленицу в русской глубинке?

На каком тесте пекли блины в русской глубинке

Как пекли блины в русской глубинке на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Основа основ — тесто — у крестьян было роскошнее, чем-то, на котором сегодня выпекают блины во многих элитных ресторанах.

Дело в том, что пшеница в дореволюционной России росла не везде. Севернее Тулы ее выращивали мало, а потому пшеничная мука была дорогой. Чисто пшеничные блины готовили в основном на праздники.

Тесто у крестьян в основном было двух видов: овсяное — блины на нем получались эластичными, но склонными слипаться, — и ржаное — с характерным кисловатым привкусом.

В некоторых губерниях любили гречневую муку. Она давала интересный темный цвет и приятный аромат, но при этом блины на таком тесте легко рвались, так что в них как раз и добавляли немного ценной пшеничной муки.

Разные виды муки смешивали часто, чтобы добиться идеального баланса и вкуса, и текстуры.

Но и это еще не все! Тесто делали двух видов: кислое и пресное. Кислым называли дрожжевое — с длительной ферментацией, насыщенным вкусом и пористой структурой.

Второй вариант — это скороспелое тесто, которое замешивали на скорую руку без брожения. Толщина блина зависела не от типа теста, а от его консистенции. Дрожжевые блины вполне могли быть тонкими и ажурными — все решала жидкость в тесте.

Что добавляли в блинное тесто в русской глубинке

Какую начинку для блинов делали в русской глубинке на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Печь блины на молоке в деревнях было дорого, крестьяне и без того называли Масленицу «разорительной неделей». Семья из пяти-шести человек в среднем тратила на подготовку к празднику до десяти рублей — это почти месячные траты.

Поэтому чаще всего тесто замешивали на воде. В некоторых местах — на простокваше или сыворотке, чтобы сделать блины вышли пышнее.

Особая категория — красные блины на кипятке и сметане. Тесто на них готовили так: сначала замешивали опару, после подъема теста добавляли кипяток — это убирало резкий запах, но сохраняло активность дрожжей. В готовый замес клали сметану.

Почему «красные»? Не потому, что они действительно алые, — просто более румяные и вкусные по сравнению с обычными. Иногда в них добавляли гречневую муку, но это не было обязательным.

Еще пекли блины с припеком — это когда в тесто изначально замешивают зелень, морковь. Тогда начинку уже не делали.

Почему блины в русской глубинке не жарили

Даже пшеничные блины по вкусу кардинально отличались от современных. Все потому, что сегодня их жарят на плите, а раньше пекли в русской печи.

Топили ее, потом дожидались, когда дрова прогорят, но внутри сохранялась температура не ниже 300 градусов, ставили внутрь сковороду с тестом. Когда оно припекалось, блины не переворачивали — нагрев шел равномерно сверху и снизу.

Такой метод давал особый, чуть подрумяненный вид.

Что заворачивали в блины в русской глубинке

Какую начинку для блинов делали в русской глубинке на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Масленичные начинки готовили по-разному в зависимости от достатка семьи и местности.

Вместо многослойных «гурьевских» с творогом и сухофруктами в бедных семьях чаще выдумывали «соленые» начинки: грибные, гречневые, из перетертой с хреном свеклы. В начале XIX века сахар стоил дорого, а мед собирали с трудом — диких ульев было мало. К концу столетия сахар подешевел, появились варенья и джемы, и сладкие начинки вошли в моду.

Более зажиточные крестьяне заворачивали в блинчики селедку разных видов, ее было много.

Вообще на Масленицу в русской глубинке выдумывали самые разные начинки — кроме мясных и икорных. Кстати, в XIX веке под «икрой» понимали осетровую (паюсную, зернистую). Красную стали активно употреблять лишь после русско-японской войны, а массовое распространение она получила уже в советское время — с развитием железнодорожного сообщения с Дальним Востоком. Щучья икра встречалась редко и чаще оставалась в домашнем обиходе.

А вот сливочное масло — неотъемлемая часть Масленицы. Но дореволюционное масло отличалось от современного и было двух видов:

  • Чухонское — взбивалось из снятых сливок (его производили представители финно‑угорских народов, которых называли чухонцами).
  • Русское — перетапливалось из сметаны в вольной печи (после выпечки хлеба, когда печь остывала), получалось нечто похожее на современное топленое масло.

Вологодские крестьяне прямо обливали им блинчики — и начинка не нужна. А в пост обмакивали в рыжечный рассол.

Как накрывали масленичный стол в русской глубинке

Как накрывали масленичный стол в русской глубинке. Фото: 5-tv.ru

Кроме блинчиков, на стол подавали пироги, вареники, квашеную капусту и соленья. Все это запивали сбитнем, квасом или медовухой.

Но блины, как главные виновники торжества, задавали тон большинству «столовых» масленичных традиций:

  • Первый блин не ели, его оставляли «для предков» — клали на окно или отдавали нищим;
  • На третий день блины пекли с припеком — добавляли грибы или зелень в тесто;
  • В последний день, воскресенье, готовили «постные» блины без молока и яиц.

Какие традиции чтили в русской глубинке

Какие традиции были в русской глубинке на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

В разных уголках страны Масленица отмечалась по‑своему:

  • На севере (Архангельск, Вологда) делали акцент на рыбных блюдах: подавали селедку, икру, уху;
  • В центральных губерниях (Москва, Тверь) проводили кулачные бои и бои «стенка на стенку» — мужчины из разных концов села сходились в схватке, которая символизировала борьбу зимы и весны;
  • На юге (Курск, Воронеж) устраивали масштабные гуляния с ряжеными и скоморохами;
  • В Поволжье (Нижний Новгород, Казань) смешивались русские и татарские традиции: наряду с блинами готовили чак‑чак.

В некоторых селах, независимо от региона, организовывали катания на «масленичном поезде»: связывали несколько саней, запрягали лошадей и катали так молодежь. Кстати, считалось, что чем дальше проедут сани, тем длиннее будет урожайный сезон.

Еще устраивали «похороны Масленицы» — имитировали траурную процессию с плачем и причитаниями, после чего сжигали чучело и устраивали ритуальное обжорство — считалось, что если наесться и напиться до отвала на Масленицу, то год будет сытым.

В столице после Масленицы число жертв гуляний доходило до 300 душ. Их везли на подводах в продолжение всего поста. Одни напивались до смерти, другие, пьяные, замерзали в сугробах или гибли в кулачных боях.

Как гуляли на Масленицу в русской глубинке

Как отмечали Масленицу в русской глубинке. Фото: 5-tv.ru

Масленичные гуляния длились неделю, и каждый день имел свое значение:

Понедельник — «встреча». Из соломы делали чучело Масленицы, устанавливали его на центральной площади. Начинали печь блины.

Вторник — «заигрыши». Устраивали смотрины, знакомили молодых.

Среда — «лакомка». Жены звали в гости матерей, угощали их блинами.

Четверг — «разгул». Самый шумный день: кулачные бои, катания с гор, хороводы.

Пятница — «тещины вечерки». Мужья приглашали тещ на блины.

Суббота — «золовкины посиделки». Невестки звали сестер мужа.

Воскресенье — «проводы». Сжигали чучело Масленицы, просили прощения у близких.

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — резко контрастировал с предыдущими днями. После бурного веселья люди просили прощения у родных и соседей, приносили блины на могилы умерших близких, сжигали остатки праздничной еды, чтобы очистить дом перед постом.

Тема:
Масленица
2 мар
«Дзен» установил рекорд по скорости выпечки блинов на Масленицу
2 мар
Зачем просить прощения в Прощеное воскресенье и как это сделать
2 мар
Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу
1 мар
«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели
1 мар
Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае
27 февр
Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества
26 февр
Лишние кило — только полбеды: какой непоправимый урон блины наносят сердцу
26 февр
Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок
25 февр
Тефлоновая, керамическая или мраморная: на какой сковороде лучше всего жарить блины
25 февр
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео