Масленица по-зумерски: в Липецкой области сожгли огромное чучело Лабубы

Желающих посмотреть было так много, что на подъезде к парку выстроилась километровая очередь из машин.
Фото, видео: 5-tv.ru
В парке «Аргамач» на Масленицу сожгли чучело Лабубы
В археологическом парке «Аргамач» под Ельцом во время празднования Масленицы вместо соломенного чучела сожгли гигантскую Лабубу. Это популярная игрушка, которая стала настоящим хитом как среди детей, так и взрослых.
Посмотреть на необычное зрелище приехали не только жители Липецкой области, но и гости из Воронежа, Тамбова и даже Москвы. Желающих было так много, что на подъезде к парку выстроилась километровая очередь из машин.
Перед кульминацией праздника гостей развлекали по старинке: катали на лошадях и ватрушках, а также угощали блинами.
Сжигать персонажей поп-культуры в этом парке уже стало традицией. Организаторы ежегодно выбирают героев, которые, по их мнению, символизируют что-то негативное. В прошлом году на костре в «Аргамаче» уже побывали Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что самый массовый кулачный бой в ДНР устроили в честь Масленицы. В поединке приняли участие 20 профессиональных спортсменов.
