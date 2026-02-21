«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 18 0

Павел ждет, что наследники пригласят его к себе.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Масленица

Режиссер Игнатов: Я хочу отпраздновать Масленицу с детьми

Режиссер Павел Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми. Об этом режиссер рассказал на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«У меня уже взрослые дети, и хотелось бы, чтобы дети позвонили и сказали: „Пап, приезжай к нам на Масленицу“. Вот это было бы круто! Но они такие, они взрослые, но, наверное, еще пока не готовы сделать такое предложение. Но я его жду уже», — признался Игнатов.

Он также сказал, что на Масленицу привык съедать килограмм икры и штук 15 блинов. Павлу будет приятно, если для него их испечет супруга.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на Масленицу испекли золотые блины. Их полностью покрыли 23-каратным золотом. К каждой порции добавили три вида икры — черную, красную и щучью. Также к блинам идет соус из белого вина, тархуна и анчоусов. Стоимость такого блюда — восемь с половиной тысяч рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Масленица
21 февр
«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
19 февр
Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы
19 февр
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
19 февр
Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
18 февр
Московская Масленица: как город придал празднику свой размах
18 февр
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
18 февр
Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
18 февр
Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
18 февр
Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов
17 февр
Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
4:24
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
4:05
Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира
3:41
«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
3:18
Тренер ударил пятилетнего ребенка по голове в детсаду Казани
2:59
«Ждет момента»: невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

Сейчас читают

Умер на глазах у детей: не стало актера и театрального критика Михаила Синтина
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции