Режиссер Игнатов: Я хочу отпраздновать Масленицу с детьми

Режиссер Павел Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми. Об этом режиссер рассказал на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«У меня уже взрослые дети, и хотелось бы, чтобы дети позвонили и сказали: „Пап, приезжай к нам на Масленицу“. Вот это было бы круто! Но они такие, они взрослые, но, наверное, еще пока не готовы сделать такое предложение. Но я его жду уже», — признался Игнатов.

Он также сказал, что на Масленицу привык съедать килограмм икры и штук 15 блинов. Павлу будет приятно, если для него их испечет супруга.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на Масленицу испекли золотые блины. Их полностью покрыли 23-каратным золотом. К каждой порции добавили три вида икры — черную, красную и щучью. Также к блинам идет соус из белого вина, тархуна и анчоусов. Стоимость такого блюда — восемь с половиной тысяч рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.