«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
Павел ждет, что наследники пригласят его к себе.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Режиссер Игнатов: Я хочу отпраздновать Масленицу с детьми
Режиссер Павел Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми. Об этом режиссер рассказал на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
«У меня уже взрослые дети, и хотелось бы, чтобы дети позвонили и сказали: „Пап, приезжай к нам на Масленицу“. Вот это было бы круто! Но они такие, они взрослые, но, наверное, еще пока не готовы сделать такое предложение. Но я его жду уже», — признался Игнатов.
Он также сказал, что на Масленицу привык съедать килограмм икры и штук 15 блинов. Павлу будет приятно, если для него их испечет супруга.
Ранее сообщалось о том, что в Москве на Масленицу испекли золотые блины. Их полностью покрыли 23-каратным золотом. К каждой порции добавили три вида икры — черную, красную и щучью. Также к блинам идет соус из белого вина, тархуна и анчоусов. Стоимость такого блюда — восемь с половиной тысяч рублей.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 февр
- «Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
- 19 февр
- Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы
- 19 февр
- «Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
- 19 февр
- Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
- 18 февр
- Московская Масленица: как город придал празднику свой размах
- 18 февр
- Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
- 18 февр
- Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
- 18 февр
- Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
- 18 февр
- Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов
- 17 февр
- Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
Читайте также
85%
Нашли ошибку?