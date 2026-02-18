Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины

Роскошное угощение уже вызвало споры в соцсетях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

В Москве испекли золотые блины за восемь с половиной тысяч рублей

Самые роскошные блины на Масленицу предложили в одном из столичных ресторанов. Там их полностью покрыли 23-каратным золотом. К каждой порции добавили три вида икры — черную, красную и щучью. К блинам идет соус из белого вина, тархуна и анчоусов.

Стоимость такого блюда — восемь с половиной тысяч рублей. Пользователи соцсетей уже назвали работу поваров ювелирной. Отметив, правда, что такой блин, больше похожий на золотой слиток, хоть и выглядит роскошно, аппетита не вызывает.

Ранее 5-tv.ru писал о секрете идеальных блинов.

Блины считаются одним из самых простых блюд, особенно в период Масленицы, так как молоко, яйца и мука есть почти в каждом доме. Однако именно мука чаще всего становится причиной плотных комков, которые сложно размешать даже венчиком. Шеф-повара, посоветовали сначала соединять яйца с мукой до густой массы и только потом постепенно разбавлять ее молоком.

Тема:
Масленица
