Самый массовый кулачный бой в ДНР устроили в честь Масленицы

В нем приняли участие 20 профессиональных спортсменов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Донецке прошли масленичные гулянья с массовым кулачным боем
На территории Молодежного центра «30/09» в Донецке прошли праздничные гулянья в честь Масленицы. Фестиваль организовали в традиционном русском стиле — с народными костюмами и классическими забавами. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Для гостей подготовили насыщенную программу. Участники соревновались в прыжках в мешках, устраивали бои подушками и перетягивали канат.
«Все-таки самым главным событием сегодняшнего мероприятия, помимо всех торжеств, — это самый массовый кулачный бой в ДНР», — рассказал руководитель «Народной Дружины» Артур Гасанов.
Сразиться в силе вызвались 20 профессиональных спортсменов из клуба «Сила Донбасса».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что традиции празднования Масленицы в Москве уходят в дохристианские времена, когда праздник был связан с проводами зимы и встречей весны. Со временем языческие обряды переплелись с православными традициями, и Масленица стала частью церковного календаря. В столице этот праздник отмечается с момента основания города.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 21 февр
- Масленица по-зумерски: в Липецкой области сожгли огромное чучело Лабубы
- 21 февр
- «Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
- 21 февр
- «Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
- 19 февр
- Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы
- 19 февр
- «Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
- 19 февр
- Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
- 18 февр
- Московская Масленица: как город придал празднику свой размах
- 18 февр
- Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
- 18 февр
- Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
- 18 февр
- Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
Читайте также
85%
Нашли ошибку?