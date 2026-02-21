Самый массовый кулачный бой в ДНР устроили в честь Масленицы


София Головизнина
София Головизнина Журналист 44 0

В нем приняли участие 20 профессиональных спортсменов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

В Донецке прошли масленичные гулянья с массовым кулачным боем

На территории Молодежного центра «30/09» в Донецке прошли праздничные гулянья в честь Масленицы. Фестиваль организовали в традиционном русском стиле — с народными костюмами и классическими забавами. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Участники соревновались в прыжках в мешках, устраивали бои подушками и перетягивали канат. 

«Все-таки самым главным событием сегодняшнего мероприятия, помимо всех торжеств, — это самый массовый кулачный бой в ДНР», — рассказал руководитель «Народной Дружины» Артур Гасанов. 

Сразиться в силе вызвались 20 профессиональных спортсменов из клуба «Сила Донбасса».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что традиции празднования Масленицы в Москве уходят в дохристианские времена, когда праздник был связан с проводами зимы и встречей весны. Со временем языческие обряды переплелись с православными традициями, и Масленица стала частью церковного календаря. В столице этот праздник отмечается с момента основания города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

 

