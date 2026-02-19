Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы

В четвертый день Масленицы люди проводили снежные баталии и катались с горок

Работать на четвертый день Масленицы — плохая примета. Об этой и других традициях масленичного четверга написало информационное агентство URA.RU.

Разгуляй или Широкий четверг — именно так в народе называли четвертый день праздника встречи весны. В масленичный четверг не принято было обременять себя хлопотами. А работать в этот день и вовсе считалось плохой приметой. Ведь по народному поверью все, что делается в этот день, возвратится к вам в течение года, но в удвоенном виде.

Поэтому четверг был посвящен гуляньям, веселью и семье. Нельзя было и проводить Разгуляй дома в одиночестве. Необходимо, напротив, выходить к людям, общаться. В противном случае удача будет обходить вас стороной весь год.

Традиция печь блины не просто на Масленицу, а именно в Широкий четверг — это тоже инструмент для привлечения удачи. Первые пожаренные угощения необходимо было отдавать домашним животным, чтобы задобрить домового, который помогает сохранять в доме достаток.

Также нужно было делиться блинами со случайными прохожими. Это тоже, по народным поверьям, способствовало удаче и достатку. А вот отказывать в угощении этим лакомством в Разгуляй нельзя, иначе можно лишиться и фортуны, и финансов.

Считалось, что чем веселее пройдет четвертый день Масленицы, тем лучше будет год. Одним из любимых развлечений было катание с горки. Причем если в кармане во время скольжения с вершины лежат монетки, то это привлечет достаток.

Влюбленные же, катаясь с горки, гадали. Если во время спуска пара возьмется за руки и не разомкнет ладони до остановки, то свадьбе быть. Если же пара разъединится, то не судьба.

На Широкий четверг устраивали также снежные баталии. Празднующие делились на две команды. Одна защищала городок, другая пыталась захватить. Главным боевым орудием были, естественно, снежки. Так выпускалась энергия, накопившаяся за зиму. Да и считалось, что чем активнее битва, тем быстрее закончатся холода и урожайнее будет год.

