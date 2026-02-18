Самые вкусные блины и народные гулянья: история Масленицы в Москве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

О масленичных традициях рассказала Ирина Карпачева, начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы.

История Масленицы в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Масленица

Традиции празднования Масленицы старше самой Москвы. О том, как они менялись вместе с городом, как появлялись новые и какие дожили до наших дней, «Культуре Москвы» рассказала Ирина Карпачева, начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы.

Древний праздник

Масленица уходит корнями в очень далекие времена. Ирина Карпачева рассказывает: «Прежде всего это древний языческий праздник. Традиции празднования мы узнаем из легенд и сказок, а иногда и сами создаем новые». Есть множество версий его происхождения, о которых историки спорят до сих пор. Кто-то связывает Масленицу с днем почитания покровителя скота бога Велеса, кто-то — с днем весеннего равноденствия.

Смысловой центр праздника — смена времен года. «Проводы холодной, тяжелой, иногда и голодной, снежной зимы и встреча тепла и солнца», — так описывает Ирина Карпачева мироощущение древних славян. Это восходит к архаическим представлениям об умирающем и воскресающем божестве, которые прослеживаются у многих народов.

Происхождение названия напрямую связано с гастрономической составляющей. «Мясо за зиму съедали, а масло — это символ достатка в доме. Масло и сыр — два сытных и вкусных продукта, которые испокон веков являются основой масленичного стола. Причем сыр не привычный нам, а скорее прессованный молочный творог», — поясняет Ирина Карпачева.

Масленица и Сырная седмица

Важное замечание Ирины Карпачевой касается принципиального различия между народной Масленицей и церковной Сырной седмицей. Это два разных явления, которые со временем объединились в сознании людей.

«Сырная седмица — это не Масленица, — подчеркивает эксперт. — Историю возникновения Сырной седмицы связывают с императором Византии Ираклием I. В VII веке нашей эры император, измученный многолетней войной с Персией, дал обет уже за неделю до поста отказаться от мяса в надежде на победу».

Обет императора возвели в православный канон. А с принятием христианства на Руси Сырная неделя соединилась с языческой Масленицей, которую никак не могли искоренить. Так сошлись масленичные гулянья и подготовка к Великому посту у православных.

Московские блины

Масленица гораздо древнее Москвы, поэтому верно будет сказать, что в городе ее праздновали с момента основания. По воспоминаниям иностранцев и жителей, Москва славилась удивительно вкусной выпечкой, особенно блинами. Секрет — в качественной муке и чистейшей воде.

Ирина Карпачева говорит: «Москва была очень крупным торговым центром, всегда оставалась столицей торговли. Недаром говорили, что в Москве можно достать все, кроме птичьего молока. А сейчас можно и его достать. Зерно, мука, хлеб были основой городской торговли».

После строительства Мытищинского водопровода (проведен в Москву в 1779–1804 годах) улучшилось и качество воды. «Очень вкусное тесто на опаре получалось на московской воде из мытищинских ключей и муке с добавлением кислого или топленого молока», — подтверждает эксперт.

Тема:
Масленица
18 февр
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
18 февр
Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
18 февр
Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
18 февр
Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов
17 февр
Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
17 февр
Блины комом? Ошибки при выпечке, которые допускают даже опытные хозяйки
16 февр
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026
16 февр
Масленица без вреда: какие начинки для блинов самые опасные
16 февр
Леопардовые и мраморные: какие блины в тренде на Масленицу-2026
16 февр
С трюфельным пюре, креветками и «брутальными» начинками: какие блины едят звезды
-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Тяжелее, чем женщинам? Почему мужчины «умирают» при температуре 37 градусов
1:33
Интимный допинг? На Олимпиаде с новой силой разгорелся самый пикантный скандал
1:11
«В этом весь секрет»: Певцов дал совет тем, кто ищет любовь
0:50
Германия и Франция не могут «распилить» кредит Украине на 90 миллиардов евро
0:32
«Крайняя редкость»: терапевт развенчал популярный миф о приеме магния
0:16
«Хотят быть похожими тебя, а не на Брэда Питта»: Курцын о своем вкладе в воспитание детей

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу
«Психическое здоровье ухудшается»: принц Уильям рассказал о борьбе с депрессией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть