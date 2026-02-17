Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу

Мария Горбунова
Мария Горбунова

Блины — главная еда Масленичной недели. Некоторым хозяйкам важно, чтобы они были не только вкусные и красивые, но и необычные.

Масленица

В период Масленицы блины занимают определенное место в рационе человека. Когда еще без зазрения совести можно каждый день есть блины, следуя традициям? И в этот период каждой хозяйке хочется порадовать и удивить близких чем-то новеньким, например необычными вкусами и цветами блинов.

Блины могут быть сытными и сладкими, тонкими и кружевными, плотными и бархатными, нейтральными для начинки или десертными с ярким ароматом. Их подают на завтрак, собирают в торты, фаршируют мясом и рыбой, творогом и ягодами, подают с медом, сметаной или кремом.

Существует сотни, если не тысячи рецептов блинов — на молоке, кефире, сыворотке, воде, с добавлением разных видов муки, зелени, овощей и специй. У каждой хозяйки — свои пропорции и секреты.

Нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина эксклюзивно для читателей 5-tv.ru предложила несколько рецептов ярких и эффектных блинов. И, ко всему прочему, еще и полезных!

Лео-блины (модные блинчики с леопардовым рисунком)Фото, видео: 5-tv.ru

Эффектные, тонкие и эластичные блинчики с «пятнистым» узором. Идеальны как для подачи с начинкой, так и просто к чаю.

Ингредиенты (на 10-12 блинов):

  • Молоко — 400 миллилитров;
  • Пшеничная мука — 200 граммов;
  • Яйца — две штуки;
  • Сахар — две столовых ложки;
  • Разрыхлитель — одна чайная ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Растительное масло — две столовых ложки;
  • Сливочное масло — 30 граммов;
  • Какао-порошок без сахара — четыре-пять столовых ложек.

Способ приготовления теста с ручным венчиком:

  • Сливочное масло слегка подогреть (примерно до 40 градусов). По одному ввести яйца, каждый раз хорошо перемешивая венчиком. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль;
  • Постепенно влить теплое молоко в яичную смесь, затем соединить с сухими ингредиентами, тщательно размешивая до гладкого теста без комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать;
  • Перелить в две отдельные миски примерно по одному половнику теста (или чуть больше). В первую миску добавить одну-две чайных ложки какао — получится светло-коричневое тесто;
  • Во вторую добавить три-четыре чайных ложки какао — получится более темный оттенок. Перелить оба шоколадных вида теста в пластиковые бутылочки с тонким носиком;
  • Можно делать пятнышки ложкой, но бутылочка позволит сделать аккуратные мелкие пятна. Оставить тесто на 10-15 минут — блины получатся более эластичными и тонкими;
  • Разогреть сковороду с толстым антипригарным дном, слегка смазать растительным маслом. На сухую горячую сковороду выдавить несколько порций светло-коричневого теста — это будут пятна;
  • По краям сделать каемку из темного теста (или сначала нарисовать каемку, затем заполнить пятно внутри). Можно добавить несколько маленьких темных точек для естественности рисунка;
  • Когда пятна немного схватятся, залить сверху тонкий слой основного светлого теста. Покрутить сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось;
  • Когда низ подрумянится, перевернуть блин и поджарить с другой стороны;
  • Готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом (по желанию можно смешать его с медом).

Способ приготовления (в комбайне или стационарном блендере):

  • В чашу комбайна или стационарного блендера влить молоко;
  • Добавить яйца, соль и сахар. Взбить до однородности. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и всыпать в чашу к жидким ингредиентам;
  • Снова взбить до гладкого теста без комочков. Добавить растительное масло и коротко перемешать;
  • Далее действовать по рецепту: разделить тесто, добавить какао, дать «отдохнуть» 10-15 минут и выпекать, формируя леопардовый рисунок.

Советы:

  • Чтобы первый блин не был комом не забывайте дать тесту «отдохнуть» и хорошо прогрейте сковороду перед выпечкой первого блина;
  • Для более полезного варианта можно заменить растительное масло на оливковое, авокадо или кокосовое.

Блины «Шпинатный изумруд»

Фото, видео: 5-tv.ru

Яркие, нежные, с легкой лимонной ноткой и свежестью зелени. Идеальны для несладких начинок.

Особенность этих блинов — использование муки из зеленой гречки. В отличие от пшеничной, она имеет более низкую гликемическую нагрузку, богата клетчаткой и микроэлементами. Такие блины помогают дольше сохранять чувство сытости и мягче влияют на уровень сахара в крови.

Поэтому «Шпинатный изумруд» подойдет тем, кто снижает вес, контролирует уровень глюкозы или просто стремится к более сбалансированному рациону — без отказа от любимых блюд.

Ингредиенты (на 10-12 блинов):

  • Яйца СО — две штуки;
  • Сахар — две столовых ложки;
  • Соль — одна чайная ложка;
  • Растительное молоко (миндальное, овсяное, соевое) или обычное — 500 миллилитров;
  • Мука из зеленой гречки — 180 граммов;
  • Кукурузный крахмал — одна столовая ложка;
  • Сливочное масло — 20 граммов;
  • Свежий шпинат — 80 граммов;
  • Цедра лимона — одна чайная ложка или две-три капли пищевого эфирного масла лимона;
  • Укроп — две-три веточки (по желанию).

Способ приготовления:

  • Молоко соединить со шпинатом и хорошо взбить блендером до однородного ярко-зеленого цвета (если блендера нет, шпинат можно очень мелко нарезать);
  • Добавить яйца, сахар и соль. Еще раз хорошо взбить;
  • Сливочное масло растопить. Если используете эфирное масло лимона — добавить две-три капли в теплое сливочное масло (это поможет равномерно распределить аромат). Если используете цедру — натереть лимон на мелкой терке. Добавить масло с ароматом лимона (или цедру) в тесто и еще раз коротко пробить блендером;
  • Добавить муку из зеленой гречки и кукурузный крахмал. Аккуратно размешать до однородности, чтобы не было комочков. Укроп промыть, мелко нарезать и вмешать в тесто. Оставить тесто отдохнуть на 15 минут;
  • Разогреть сковороду и слегка смазать маслом перед первым блином. Выпекать на среднем огне. Переворачивать, когда края начнут слегка отходить от сковороды.

Тонкие блины на сыворотке «Свекольный бархат»

Фото, видео: 5-tv.ru

Яркие, эластичные и пластичные блины с насыщенным рубиновым оттенком. Идеальны для фарширования, рулетов и блинных тортов.

Главная особенность этих блинов — сочетание сыворотки и свеклы.

Сыворотка делает тесто особенно мягким и эластичным благодаря молочной кислоте — блины получаются тонкими, но при этом не рвутся и прекрасно сворачиваются. Кроме того, это способ разумно использовать полезный продукт, богатый минералами и легкоусвояемыми белками.

Свекла отвечает не только за эффектный бархатный цвет, но и добавляет натуральную сладость, клетчатку и антиоксиданты. В сочетании с кисловатой сывороткой ее вкус становится более деликатным и сбалансированным. Такие блины подойдут тем, кто любит яркую подачу, ценит натуральные ингредиенты и хочет разнообразить привычные рецепты.

Ингредиенты (на 10–12 блинов):

  • Сыворотка — 500 миллилитров;
  • Яйцо СО — одна штука;
  • Мука из зеленой гречки (или любая другая) — 180 граммов;
  • Сахар — одна столовая ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Сода — одна чайная ложка;
  • Растопленное сливочное или растительное масло — две столовые ложки;
  • Сок свеклы — 50 миллилитров (по желанию);
  • Свекла отварная (средняя), натертая на мелкой терке — одна штука.

Способ приготовления:

  • Сыворотку подогрейте до комнатной температуры. Отлейте примерно 100 миллилитров в отдельную емкость. В основной объем сыворотки добавьте сахар и соль;
  • Частями вмешайте муку, тщательно перемешивая до гладкости. Добавьте яйцо и масло, снова хорошо перемешайте до однородной консистенции. В отложенных 100 миллилитрах сыворотки растворите соду и влейте в тесто. Перемешайте еще раз;
  • Добавьте в тесто натертую отварную свеклу и (по желанию) свекольный сок. Пробейте погружным блендером до гладкости и равномерного цвета. Если нет времени или желания добавлять сок, его можно не использовать — красивый оттенок все равно получится;
  • Интенсивность цвета зависит от количества свеклы: чем ее больше, тем насыщеннее будет «бархатный» рубиновый оттенок. Дайте тесту постоять пять-десять минут;
  • Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

Блинчики получаются яркими, тонкими, мягкими и очень пластичными — отлично подходят для любой начинки.

Идеальные сочетания:

  • Маскарпоне и свежие ягоды;
  • Творожный крем;
  • Рикотта с медом;
  • Слабосоленая рыба и сливочный сыр;

Можно подавать рулетами, конвертами или собрать эффектный блинный торт.

Масленица
