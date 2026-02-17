Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
Блины — главная еда Масленичной недели. Некоторым хозяйкам важно, чтобы они были не только вкусные и красивые, но и необычные.
Фото, видео: 5-tv.ru
В период Масленицы блины занимают определенное место в рационе человека. Когда еще без зазрения совести можно каждый день есть блины, следуя традициям? И в этот период каждой хозяйке хочется порадовать и удивить близких чем-то новеньким, например необычными вкусами и цветами блинов.
Блины могут быть сытными и сладкими, тонкими и кружевными, плотными и бархатными, нейтральными для начинки или десертными с ярким ароматом. Их подают на завтрак, собирают в торты, фаршируют мясом и рыбой, творогом и ягодами, подают с медом, сметаной или кремом.
Существует сотни, если не тысячи рецептов блинов — на молоке, кефире, сыворотке, воде, с добавлением разных видов муки, зелени, овощей и специй. У каждой хозяйки — свои пропорции и секреты.
Нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина эксклюзивно для читателей 5-tv.ru предложила несколько рецептов ярких и эффектных блинов. И, ко всему прочему, еще и полезных!
Лео-блины (модные блинчики с леопардовым рисунком)Фото, видео: 5-tv.ru
Эффектные, тонкие и эластичные блинчики с «пятнистым» узором. Идеальны как для подачи с начинкой, так и просто к чаю.
Ингредиенты (на 10-12 блинов):
- Молоко — 400 миллилитров;
- Пшеничная мука — 200 граммов;
- Яйца — две штуки;
- Сахар — две столовых ложки;
- Разрыхлитель — одна чайная ложка;
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — две столовых ложки;
- Сливочное масло — 30 граммов;
- Какао-порошок без сахара — четыре-пять столовых ложек.
Способ приготовления теста с ручным венчиком:
- Сливочное масло слегка подогреть (примерно до 40 градусов). По одному ввести яйца, каждый раз хорошо перемешивая венчиком. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль;
- Постепенно влить теплое молоко в яичную смесь, затем соединить с сухими ингредиентами, тщательно размешивая до гладкого теста без комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать;
- Перелить в две отдельные миски примерно по одному половнику теста (или чуть больше). В первую миску добавить одну-две чайных ложки какао — получится светло-коричневое тесто;
- Во вторую добавить три-четыре чайных ложки какао — получится более темный оттенок. Перелить оба шоколадных вида теста в пластиковые бутылочки с тонким носиком;
- Можно делать пятнышки ложкой, но бутылочка позволит сделать аккуратные мелкие пятна. Оставить тесто на 10-15 минут — блины получатся более эластичными и тонкими;
- Разогреть сковороду с толстым антипригарным дном, слегка смазать растительным маслом. На сухую горячую сковороду выдавить несколько порций светло-коричневого теста — это будут пятна;
- По краям сделать каемку из темного теста (или сначала нарисовать каемку, затем заполнить пятно внутри). Можно добавить несколько маленьких темных точек для естественности рисунка;
- Когда пятна немного схватятся, залить сверху тонкий слой основного светлого теста. Покрутить сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось;
- Когда низ подрумянится, перевернуть блин и поджарить с другой стороны;
- Готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом (по желанию можно смешать его с медом).
Способ приготовления (в комбайне или стационарном блендере):
- В чашу комбайна или стационарного блендера влить молоко;
- Добавить яйца, соль и сахар. Взбить до однородности. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и всыпать в чашу к жидким ингредиентам;
- Снова взбить до гладкого теста без комочков. Добавить растительное масло и коротко перемешать;
- Далее действовать по рецепту: разделить тесто, добавить какао, дать «отдохнуть» 10-15 минут и выпекать, формируя леопардовый рисунок.
Советы:
- Чтобы первый блин не был комом не забывайте дать тесту «отдохнуть» и хорошо прогрейте сковороду перед выпечкой первого блина;
- Для более полезного варианта можно заменить растительное масло на оливковое, авокадо или кокосовое.
Блины «Шпинатный изумруд»
Фото, видео: 5-tv.ru
Яркие, нежные, с легкой лимонной ноткой и свежестью зелени. Идеальны для несладких начинок.
Особенность этих блинов — использование муки из зеленой гречки. В отличие от пшеничной, она имеет более низкую гликемическую нагрузку, богата клетчаткой и микроэлементами. Такие блины помогают дольше сохранять чувство сытости и мягче влияют на уровень сахара в крови.
Поэтому «Шпинатный изумруд» подойдет тем, кто снижает вес, контролирует уровень глюкозы или просто стремится к более сбалансированному рациону — без отказа от любимых блюд.
Ингредиенты (на 10-12 блинов):
- Яйца СО — две штуки;
- Сахар — две столовых ложки;
- Соль — одна чайная ложка;
- Растительное молоко (миндальное, овсяное, соевое) или обычное — 500 миллилитров;
- Мука из зеленой гречки — 180 граммов;
- Кукурузный крахмал — одна столовая ложка;
- Сливочное масло — 20 граммов;
- Свежий шпинат — 80 граммов;
- Цедра лимона — одна чайная ложка или две-три капли пищевого эфирного масла лимона;
- Укроп — две-три веточки (по желанию).
Способ приготовления:
- Молоко соединить со шпинатом и хорошо взбить блендером до однородного ярко-зеленого цвета (если блендера нет, шпинат можно очень мелко нарезать);
- Добавить яйца, сахар и соль. Еще раз хорошо взбить;
- Сливочное масло растопить. Если используете эфирное масло лимона — добавить две-три капли в теплое сливочное масло (это поможет равномерно распределить аромат). Если используете цедру — натереть лимон на мелкой терке. Добавить масло с ароматом лимона (или цедру) в тесто и еще раз коротко пробить блендером;
- Добавить муку из зеленой гречки и кукурузный крахмал. Аккуратно размешать до однородности, чтобы не было комочков. Укроп промыть, мелко нарезать и вмешать в тесто. Оставить тесто отдохнуть на 15 минут;
- Разогреть сковороду и слегка смазать маслом перед первым блином. Выпекать на среднем огне. Переворачивать, когда края начнут слегка отходить от сковороды.
Тонкие блины на сыворотке «Свекольный бархат»
Фото, видео: 5-tv.ru
Яркие, эластичные и пластичные блины с насыщенным рубиновым оттенком. Идеальны для фарширования, рулетов и блинных тортов.
Главная особенность этих блинов — сочетание сыворотки и свеклы.
Сыворотка делает тесто особенно мягким и эластичным благодаря молочной кислоте — блины получаются тонкими, но при этом не рвутся и прекрасно сворачиваются. Кроме того, это способ разумно использовать полезный продукт, богатый минералами и легкоусвояемыми белками.
Свекла отвечает не только за эффектный бархатный цвет, но и добавляет натуральную сладость, клетчатку и антиоксиданты. В сочетании с кисловатой сывороткой ее вкус становится более деликатным и сбалансированным. Такие блины подойдут тем, кто любит яркую подачу, ценит натуральные ингредиенты и хочет разнообразить привычные рецепты.
Ингредиенты (на 10–12 блинов):
- Сыворотка — 500 миллилитров;
- Яйцо СО — одна штука;
- Мука из зеленой гречки (или любая другая) — 180 граммов;
- Сахар — одна столовая ложка;
- Соль — щепотка;
- Сода — одна чайная ложка;
- Растопленное сливочное или растительное масло — две столовые ложки;
- Сок свеклы — 50 миллилитров (по желанию);
- Свекла отварная (средняя), натертая на мелкой терке — одна штука.
Способ приготовления:
- Сыворотку подогрейте до комнатной температуры. Отлейте примерно 100 миллилитров в отдельную емкость. В основной объем сыворотки добавьте сахар и соль;
- Частями вмешайте муку, тщательно перемешивая до гладкости. Добавьте яйцо и масло, снова хорошо перемешайте до однородной консистенции. В отложенных 100 миллилитрах сыворотки растворите соду и влейте в тесто. Перемешайте еще раз;
- Добавьте в тесто натертую отварную свеклу и (по желанию) свекольный сок. Пробейте погружным блендером до гладкости и равномерного цвета. Если нет времени или желания добавлять сок, его можно не использовать — красивый оттенок все равно получится;
- Интенсивность цвета зависит от количества свеклы: чем ее больше, тем насыщеннее будет «бархатный» рубиновый оттенок. Дайте тесту постоять пять-десять минут;
- Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.
Блинчики получаются яркими, тонкими, мягкими и очень пластичными — отлично подходят для любой начинки.
Идеальные сочетания:
- Маскарпоне и свежие ягоды;
- Творожный крем;
- Рикотта с медом;
- Слабосоленая рыба и сливочный сыр;
Можно подавать рулетами, конвертами или собрать эффектный блинный торт.
- 17 февр
- Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
- 17 февр
- Блины комом? Ошибки при выпечке, которые допускают даже опытные хозяйки
- 16 февр
- Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026
- 16 февр
- Масленица без вреда: какие начинки для блинов самые опасные
- 16 февр
- Леопардовые и мраморные: какие блины в тренде на Масленицу-2026
- 16 февр
- С трюфельным пюре, креветками и «брутальными» начинками: какие блины едят звезды
- 16 февр
- Классические, с ветчиной и со шпинатом: три рецепта блинов на Масленицу
- 16 февр
- Блины скармливали скотине, жгли и бросали в поле: древние смыслы Масленицы
- 16 февр
- Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
- 15 февр
- Хороводы, квесты и блины: куда сходить на Масленицу в Москве
Читайте также
78%
Нашли ошибку?