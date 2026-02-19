Этнолог Блинов: Масленица — это главное карнавальное время года

Масленица — главное карнавальное время года. Об этом изданию Life.ru рассказал этнолог и мастер по изготовлению деревянных масок Алексей Блинов.

По словам эксперта, иностранцы, которые приезжали к нам во времена Ивана Грозного и царя Алексея Михайловича, сравнивали этот праздник с европейскими маскарадами, писали о шествиях с ряжеными и всеобщим весельем.

Масленицу можно смело называть главным карнавальным временем года. Во время гуляний, встречающих весну, используются самые яркие и выразительные образы. Это и отличает данный праздник от других, которые тоже сопровождаются гуляньями ряженых.

Например, на Святки люди в костюмах и масках олицетворяют темные, «зимние» силы. Поэтому и образы более мрачные. Активно используются шкуры животных, лица измазываются сажей.

В Масленицу, напротив, традиционно много ярких оттенков, пестрых лент и искусственных цветов.

«Основная функция ряженых — это отпугивать нечистую силу, которая активизируется во время праздников, потому что праздники — это такие природные переломы, столкновения миров», — пояснил Блинов.

В наше время значение многих традиционных образов для Масленицы уже утрачено. Однако главный смысл и нарядов, и масок этого праздника остается общим — приход весны, победа жизни над смертью.

Одним из центральных образов, без которого и сегодня трудно представить Масленицу, — медведь.

«В архаических представлениях наших предков весна приходит, когда медведь просыпается. Или, наоборот, медведь просыпается, когда весна приходит. Он такой времяуказатель, если угодно», — уточнил этнолог.

Не исключено, что в древности использовали и живого зверя, пойманного и посаженного на цепь. Однако с таким не пройдешь шествие. Поэтому образ волшебного медведя как концепции закрепился в культуре масленичных ряженных.

Сам Блинов уже более 30 лет занимается изготовлением деревянных масок для Масленицы и других карнавальных праздников. За эти годы из-под его руки вышло более 200 работ, при этом каждая из них уникальна. Он не занимается «ремесленным тиражом». Часто его маски изготавливаются под конкретного человека.

Кроме того, для него, как для мастера, принципиально соединить две функции: обрядовую и художественную. Медведь маски давно стали чем-то большим, чем просто ритуальный предмет, они и объект декоративно-прикладного искусства.

Этнография и изготовление масок со временем привели Блинова к созданию группы «Окрутники». Изначально это была компания друзей, которые захотели «оживить» образы в традиционных народных играх. Со временем движение увеличилось в масштабах. Сегодня подобные коллективы можно встретить по всей России.

