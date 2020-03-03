Инстаблогер Катерина Диденко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала подробности трагедии на вечеринке в честь ее дня рождения, где погибли трое человек, в том числе ее муж Валентин.

Девушка призналась: поначалу приняла смерть мужа за шутку. И только, когда из бассейна с сухим льдом начали вытаскивать посиневших гостей, именинница решила вызвать скорую помощь.

«Я вижу, что у него лицо синее. Я говорю: «Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?», — говорила Диденко о своем друге.

Блогерша уточнила: до приезда бригады медиков она сама пыталась вернуть к жизни супруга, лежавшего в бессознательном состоянии: делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако все усилия были напрасны.

После съемок передачи Катерина выложила в сторис обращение к подписчикам с просьбой не беспокоить ее и родных. А также выразила соболезнования родственникам погибших. Диденко в очередной раз напомнила хейтерам, что эта страшная трагедия — банальное стечение обстоятельств.

ЧП в бане произошло на праздновании дня рождения известного блогера Екатерины Диденко 28 февраля. Во время вечеринки молодые люди засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Производителем оказалась компания, обещавшая незабываемое шоу. Трое человек, в том числе сам Валентин Диденко, отравились образовавшимся над водой ядовитым туманом. Спасти их, к сожалению, не удалось.

Ране 5-tv.ru стало известно, что доставщик сухого льда предупреждал супруга Катерины Диденко об опасности его использования в бассейне.