У восьми граждан Китая, прибывших из Милана в Шанхай, обнаружили коронавирус

У восьми граждан Китая, прибывших из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на Майне, выявили новый тип коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное заявление правительства провинции Чжэцзян.

Ранее сообщалось, что 1 марта в уезде Цинтянь был выявлен завозной случай заражения новым типом коронавируса. По заявлению властей провинции Чжэцзян, заболевшая – 31-летняя гражданка Китая, которая также прибыла в Шанхай из Милана транзитом через Москву. Женщина сообщила, что первые симптомы болезни начали проявляться у нее еще 16 февраля, однако пациентка все это время самостоятельно принимала препараты.

Согласно заявлению, опубликованному администрацией уезда Цинтянь во вторник 3 марта, за день до этого на территории региона было выявлено еще семь новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты прибыли из Милана и долгое время работали бок о бок с первой заболевшей в одном из ресторанов Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Крыму.