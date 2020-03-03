Граждан КНР проверяют на коронавирус в общежитии в Москве

В общежитии Российской Академии музыки имени Гнесиных работают сотрудники экстренной медицинской помощи. Как сообщает РЕН ТВ, девять граждан Китая могут быть заражены коронавирусом. Подробности произошедшего выясняются.

Коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира. В Москве под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 24 человека. Люди не хотят находиться в изоляции и покидают зоны карантина. Недавно из аэропорта «Шереметьево» сбежал командир воздушного судна, вернувшийся из Южной Кореи. Еще одной нарушительницей противоэпидемических мер стала стюардесса.

По последним данным, в мире смертельным вирусом заражены более 89 тысяч человек. Умерших — свыше трех тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз повысил оценку риска заболевания коронавирусом.