Пьяное буйство, неудачные съемки и суд: черная полоса в жизни звезды «Великолепного века»

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Ниса Мурзанаева
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Турецкая актриса рассказала, что последний год принес ей «много слез и разочарований».

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Фото, видео: Instagram @denizcakir

Звезда «Великолепного века» Дениз Чакыр призналась, что переживает один сложнейших периодов в своей жизни. Турецкая актриса утверждает, что трудности преследуют ее на протяжении года.

«Я переживаю очень сложный период. Последний год принес мне много слез и разочарований. Мне с трудом удавалось заставить себя идти дальше с высоко поднятой головой», — цитирует артистку издание Акшам.

Дениз Чакыр рассказала, что сильно переживает из-за съемок в провальных проектах и судебного разбирательства в отношении нее. Как пишут «Дни.ру», в августе минувшего года Дениз Чакыр устроила скандал в торговом центре, после чего ее обвинили «в нарушении неприкосновенности частной жизни, оскорблении религии и разжигании ненависти».

По данным издания, турецкая актриса насмехалась над женщинами, обедавшими в закрытых платьях и хиджабах. Отмечается, что во время происшествия знаменитость могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент дело актрисы передано в Верховный суд Стамбула.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита подозревают в пластике.

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