Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» обозначила сроки запуска «Северного потока — 2». Газопровод начнет работать в конце 2020 года. Об этом говорится презентации организации, подготовленной ко дню инвестора предприятия.

Накануне вопросы прокладки «Северного потока — 2» прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что реализовать проект можно, даже несмотря на санкции. По словам главы РФ, запуск газопровода состоится в конце 2020 года или в начале 2021-го.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.