«Газпром» обозначил сроки запуска «Северного потока — 2»
О сроках реализации проекта сообщается в презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
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Фото, видео: ТАСС/Stefan Sauer, 5-tv.ru
Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» обозначила сроки запуска «Северного потока — 2». Газопровод начнет работать в конце 2020 года. Об этом говорится презентации организации, подготовленной ко дню инвестора предприятия.
Накануне вопросы прокладки «Северного потока — 2» прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что реализовать проект можно, даже несмотря на санкции. По словам главы РФ, запуск газопровода состоится в конце 2020 года или в начале 2021-го.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.
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