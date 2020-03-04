Команда велогонщиков из РФ будет находиться под карантином в ОАЭ из-за подозрения на коронавирус

Спортсмены из РФ, у которых подозревают коронавирус, проведут под карантином семь-десять дней в Арабских Эмиратах. Об этом сообщил старший советник посольства России в ОАЭ Юрий Видакас в эфире «России-24».

Российские велосипедисты оказались заблокированными в одном из отелей Абу-даби из-за угрозы распространения коронавируса. Спортсмены приехали на соревнования, но организаторы велогонки отменили заключительные этапы. Возможно, чрезвычайные меры связаны с выявлением заболевания у двоих россиян, которые сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Вызывает у нас много вопросов, почему местный Минздрав Абу-Даби не предоставляет нам официальную информацию. Сегодня пришли доктора в костюмах, масках и искали нашего сотрудника и нашего гонщика. Найдя их, они сказали, что нужно проследовать в госпиталь. Не волнуйтесь, оставайтесь в номерах. Такое впечатление, что хотели все это сделать как-то тихо, чтобы никто не заметил», — рассказал Юрий Белезеко, менеджер по связям с общественностью велокоманды.

Наш Роспотребнадзор усиливает санитарно-карантинный контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Все прилетевшие оттуда будут обследованы на наличие коронавируса.

Во всех школах и детских садах Москвы при входе выявляют тех, у кого повышена температура. Каждого ученика проверяют бесконтактным тепловизором. Выборочно измеряют температуру у пассажиров в столичном метро. Там также дополнительно дезинфецируют вагоны и эскалаторы.

А в Совете Федерации напомнили, что распространение фейков о якобы эпидемии коронавируса подпадает под закон о недостоверной информации. Он предусматривает штрафы до полутора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне, у которых заподозрили коронавирус в ОАЭ, пожаловались на местный Минздрав.