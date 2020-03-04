Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

В эти минуты в США заканчивается подсчет голосов. По предварительным итогам, среди претендентов на пост президента от демократов лидируют Джо Байден и Берни Сандерс. Байден набрал большее количество голосов в восьми штатах, а Сандерс лишь в трех.

А вот в Американском Самоа, жители которого тоже участвуют в первичных выборах, выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Он не остался без внимания Дональда Трампа.

На своей странице в Twitter президент разместил видео, где Блумберг завтракает перед началом голосования. При этом ест руками и облизывает пальцы. Трамп не упустил возможность покритиковать конкурента.

Добавим, что республиканцы со своим выбором практически уже определились. Их кандидатом на должность президента остался Дональд Трамп.