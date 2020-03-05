Путин рассказал, что фейки о коронавирусе идут из-за границы
В России ускорят разработку вакцины от опасного заболевания, распространившегося из Китая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Больше рассказывать населению о реальной обстановке, связанной с коронавирусом. Такое поручение Владимир Путин дал правительству на оперативном совещании.
Сейчас людей активно пугают якобы огромным числом заболевших и даже погибших от инфекции именно в нашей стране.
Как отметил президент, уже известно, эти провокационные вбросы распространяются из-за границы, чтобы вызвать панику. Остановить этот поток может только достоверная информация. О реальных мерах борьбы расскажет Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студентов-медиков заперли в петербургском общежитии из-за коронавируса.
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