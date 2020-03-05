Путин рассказал, что фейки о коронавирусе идут из-за границы

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В России ускорят разработку вакцины от опасного заболевания, распространившегося из Китая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Больше рассказывать населению о реальной обстановке, связанной с коронавирусом. Такое поручение Владимир Путин дал правительству на оперативном совещании.

Сейчас людей активно пугают якобы огромным числом заболевших и даже погибших от инфекции именно в нашей стране.

Как отметил президент, уже известно, эти провокационные вбросы распространяются из-за границы, чтобы вызвать панику. Остановить этот поток может только достоверная информация. О реальных мерах борьбы расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студентов-медиков заперли в петербургском общежитии из-за коронавируса.

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