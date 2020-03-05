В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
От встречи лидеров двух стран позитивных результатов ждут как в Сирии, так и в Европе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Внимание всего мира приковано к Москве — сегодня там пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная тема — обострение ситуации в Идлибе.
Конкретных решений по вопросу ждут все: в Сирии надеются наконец закончить кровопролитие, Европа тоже молит о спасении — от беженцев, которыми Турция активно шантажирует Старый свет.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Идлибе.
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