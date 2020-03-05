В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

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От встречи лидеров двух стран позитивных результатов ждут как в Сирии, так и в Европе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Внимание всего мира приковано к Москве — сегодня там пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная тема — обострение ситуации в Идлибе.

Конкретных решений по вопросу ждут все: в Сирии надеются наконец закончить кровопролитие, Европа тоже молит о спасении — от беженцев, которыми Турция активно шантажирует Старый свет.

Россия на переговорах намерена выработать механизм по прекращению кризиса в Идлибской зоне деэскалации. А вот какие цели преследует Эрдоган? Из Стамбула репортаж Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Идлибе.

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