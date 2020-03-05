Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Идлибе

Владимир Путин вечером, 4 марта, провел еще одно оперативное совещание. С постоянными членами Совбеза он обсудил ситуацию в сирийском Идлибе.

Говорили также о вопросах российско-турецких отношений. Совещание прошло в преддверии визита президента Турции в Москву.

Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом намечены на 5 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.