Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Идлибе

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В Москве ожидают визита турецкого лидера.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Владимир Путин вечером, 4 марта, провел еще одно оперативное совещание. С постоянными членами Совбеза он обсудил ситуацию в сирийском Идлибе.

Говорили также о вопросах российско-турецких отношений. Совещание прошло в преддверии визита  президента Турции в Москву.

Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом намечены на 5 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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