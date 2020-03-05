Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Идлибе
В Москве ожидают визита турецкого лидера.
Закрыть
Смотрите также:
Сирийская армия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб
Перерастет ли Идлибский кризис в широкомасштабное противостояние РФ и Турции? Комментарий военного эксперта
Наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов — МО РФ
Журналист российского агентства был задержан греческой полицией на границе с Турцией
«Давно пора»: военный эксперт оценил заявление Минобороны РФ, не гарантировавшего безопасность самолетам Турции в Сирии
Песков о переговорах Путина и Эрдогана: «Будет, безусловно, непростая встреча»
Сирийская армия признала, что сбила шесть турецких БПЛА в небе над Идлибом
Турция сбила два сирийских самолета в небе над Идлибом — видео
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Путин и Эрдоган договорились о дополнительных мерах борьбы с боевиками в Сирии
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Джабаров: НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Идлибе, если Турция начнет операцию
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Военные Турции обстреливают российские самолеты в Идлибе
Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба
Захарова обвинила Турцию в нарушении договоренностей по Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Владимир Путин вечером, 4 марта, провел еще одно оперативное совещание. С постоянными членами Совбеза он обсудил ситуацию в сирийском Идлибе.
Говорили также о вопросах российско-турецких отношений. Совещание прошло в преддверии визита президента Турции в Москву.
Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом намечены на 5 марта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Нашли ошибку?