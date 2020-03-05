«Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» заявил о приостановке рейсов в Гонконг. Согласно заявлению компании-перевозчика, из Москвы лайнеры будут летать в специальный административный район Китая до 7 марта, из Гонконга до 8 марта.

«Пассажиры с билетами на отмененные с 8 марта рейсы для переоформления и возврата могут обращаться на специально выделенную горячую линию», — говорится на сайте «Аэрофлота».

Это касается тех, кто приобрел билеты не позднее 5 марта 2020 года на рейсы SU212/213 с датами поездки, попадающими на период с 8 марта по 31 марта 2020 года. Таким пассажирам разрешается однократное вынужденное изменение даты вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления или назначения, а также оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения. Все это без взимания дополнительной платы.

В компании напоминают, что следить за изменениями в расписании следует на официальном сайте авиапервозчика, где информация обновляется в оперативном режиме.