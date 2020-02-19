«Прет, как танк, везде»: Дзюба высказался о Бузовой

Российский футболист Артем Дзюба поделился мнением об одной из самых неоднозначных фигур в отечественном шоу-бизнесе — Ольге Бузовой. 31-летний нападающий петербургского «Зенита» рассказал, что иногда поп-дива вызывает у него недоумение. Об этом звезда российского футбола поведал в интервью на YouTube-канале Гены Миллера.

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем», — заявил футболист.

Артему Дзюбе и самому приходилось превращаться в «танк». В его спортивной карьере был период, когда молодого человека все только критиковали. Однако благодаря бесконечным тренировкам, поддержке близких и работе над собой в 2018 году футболист достиг настоящего успеха. Нападающий «Зенита» стал главной звездой чемпионата мира по футболу в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артему Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы.