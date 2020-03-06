Больничные пособия предложили увеличить из-за нового коронавируса

Пособие по временной нетрудоспособности для работников, отправленных на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, могут увеличить. Инициативу с подобным предложением направил в Министерство труда РФ член комитета по экономической политике Государственной думы России Андрей Ветлужских. Об этом пишут «Известия».

По действующему законодательству, сотрудник предприятия с симптомами инфекционных заболеваний может отправиться на двухнедельный больничный с выдачей листка нетрудоспособности по карантину. Однако только устроившимся на работу молодым специалистам это грозит потерей денежных средств.

Размер выплат для них по больничному не сравнится с утраченным заработком. Компенсация по листу нетрудоспособности в таких случаях при стаже до пяти лет составляет 60% от заработной платы; от пяти до восьми лет — 80%; более восьми лет — 100%.

Андрей Ветлужских предлагает внести в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности…» поправки, предполагающие, что компенсация по карантину будет составлять не менее 2/3 от заработной платы сотрудника вне зависимости от его стажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим повышенной готовности ввели в Москве из-за коронавируса.