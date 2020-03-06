Ребенок за рулем Subaru шокировал автомобилистов во Владивостоке — видео
Пользователи предположили, что водителем мог быть взрослый человек, испытывающий проблемы с гормоном роста.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Look; Instagram @nn_vladivostok
Жители Владивостока опубликовали в Instagram видео, буквально «взорвавшее» сеть. На кадрах видно, как по дороге мчит японский Subaru без регистрационных номеров. Когда авторы ролика поравнялись с машиной, то увидели — за рулем сидит маленький мальчик. Предположительно, лет десяти.
Юный водитель вел себя на трассе довольно уверенно. Ребенок даже показал позитивный жест «большой палец вверх», когда увидел, что его снимают другие участники движения.
В комментариях к ролику мнения юзеров по поводу увиденного разделились. Кто-то ругал взрослых за то, что позволили мальцу сесть за руль, а кто-то вообще предположил — за рулем сидит совершеннолетний человек с редким генетическим заболеванием.
«Чувак ему 20, про гормон роста слышал что-нибудь?»
«Ни у кого в голове не щелкнуло, что этот ребенок представляет большую опасность и для себя, и для окружающих?!»
«Вот! Мужик растет!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что усадившую шестилетнего сына за руль «яжмать» допросили.
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