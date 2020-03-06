Стали известны подробности спасения участника вечеринки с сухим льдом сотрудником бани

Сотрудник банного комплекса в Москве рассказал, как его коллега спасал людей, отравившихся химикатами и захлебнувшихся водой на вечеринке блогера Екатерины Диденко. Подробности случившегося он описал в комментарии под постом девушки в Instagram, который она посвятила ушедшему из жизни мужу.

Instagram @didenko.katerina

«Я смог распростись у коллег по работе, как все на самом деле было! Самое обидное то, что сотрудник, который помогал и непрерывно откачивал одного из ребят, которого в итоге удалось спасти, нырял в этот бассейн и помогал доставать тела, но ни в одной передаче не сказали обычные слова благодарности!» — возмутился пользователь.

По его словам, сотрудник банного комплекса, бросившийся в бассейн за гостями праздника, сам в результате отравился угарным газом и был госпитализирован.

Трагедия произошла 28 февраля. В пятницу вечером компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Диденко. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда.

Двое человек скончались на месте, захлебнувшись водой. Муж блогера был госпитализирован и впоследствии умер в больнице. Все другие пострадавшие сейчас выписаны из медучреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялась церемония прощания с Валентином Диденко, погибшим от отравления на вечеринке по случаю дня рождения его супруги