Русский признали единственным языком в ДНР, имеющим статус государственного. Такое решение было принято по итогам заседания Народного совета 6 марта, сообщил глава Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Все изменения внесены в статью 10 Конституции ДНР.

«Необходимость принятия поправки в Основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации», — отметил Пушилин.

Кроме того, глава Республики добавил: большое значение имеет тот факт, что подавляющее большинство жителей Донецкой народной республики не только говорит на русском языке, но и думает на нем.

«Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус», — заявил лидер ДНР.

Telegram @pushilindenis

В частности, сообщается, что вместе с поправкой в Конституцию были приняты изменения в Закон «Об образовании». В соответствии с ними, наряду с обязательным изучением русского языка как государственного, каждому желающему будет предоставлена возможность изучения любого другого языка, который является родным для человека.

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