Русский признан единственным государственным языком в ДНР — глава Республики

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Алиса Старжевская
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Денис Пушилин заявил: русский язык — стержень культуры ДНР, вследствие чего по праву имеет государственный статус.

Фото: ТАСС / Спринчак Валентин

Тема:
Украинский кризис

Русский признали единственным языком в ДНР, имеющим статус государственного. Такое решение было принято по итогам заседания Народного совета 6 марта, сообщил глава Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Все изменения внесены в статью 10 Конституции ДНР.

«Необходимость принятия поправки в Основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации», — отметил Пушилин.

Кроме того, глава Республики добавил: большое значение имеет тот факт, что подавляющее большинство жителей Донецкой народной республики не только говорит на русском языке, но и думает на нем.

«Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус», — заявил лидер ДНР.

Telegram @pushilindenis

В частности, сообщается, что вместе с поправкой в Конституцию были приняты изменения в Закон «Об образовании». В соответствии с ними, наряду с обязательным изучением русского языка как государственного, каждому желающему будет предоставлена возможность изучения любого другого языка, который является родным для человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом графике работы КПП в Донбассе.

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