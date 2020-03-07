Жена Александра Реввы в прозрачной юбке восхитила поклонников новым образом
Пользователи соцсетей не скупятся на комплименты Анжелике.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Супруга шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, удивила поклонников звездной семьи новым образом. На своей странице в Instagram Анжелика Ревва выложила несколько снимков, на которых позирует в классическом белом пиджаке поверх черного боди и совершенно прозрачной черной юбке.
В комментариях фанаты, внимательно следящие за жизнью звездной пары, не жалеют восторженных слов для комплиментов Анжелике.
«Говорят, что ангелов невозможно сфотографировать… А как же вы?»
«У всех просто фотографии, а у вас супер-мега-классное фото!»
«Вы — очень красивая женщина, Анжелика. Глаза — это зеркало души, все знают. У вас большие и красивые глаза».
«Это не фотография, а настоящий портрет умной, красивой, успешной и стильной леди!» — восхищаются пользователи.
Ранее, как писал 5-tv.ru, жена Реввы взбудоражила своих подписчиков коротким черным платьем с полупрозрачными вставками на талии.
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