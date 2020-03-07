Жена Александра Реввы в прозрачной юбке восхитила поклонников новым образом

Супруга шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, удивила поклонников звездной семьи новым образом. На своей странице в Instagram Анжелика Ревва выложила несколько снимков, на которых позирует в классическом белом пиджаке поверх черного боди и совершенно прозрачной черной юбке.

В комментариях фанаты, внимательно следящие за жизнью звездной пары, не жалеют восторженных слов для комплиментов Анжелике.

Instagram @angelikarevva

«Говорят, что ангелов невозможно сфотографировать… А как же вы?»

«У всех просто фотографии, а у вас супер-мега-классное фото!»

«Вы — очень красивая женщина, Анжелика. Глаза — это зеркало души, все знают. У вас большие и красивые глаза».

«Это не фотография, а настоящий портрет умной, красивой, успешной и стильной леди!» — восхищаются пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, жена Реввы взбудоражила своих подписчиков коротким черным платьем с полупрозрачными вставками на талии.