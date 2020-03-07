Фанаты заподозрили, что самая худая модель из Новосибирска поправилась

Подписчики самой худой российской модели сибирячки Екатерины Андреевой заметили перемены в ее внешности. На свежем снимке в Instagram манекенщица позирует в бикини. Внимательно рассмотрев снимок, поклонники предположили, что Андреева набрала вес.

«Она поправилась? Возможно мне кажется»;

«Катя, ты поправилась»;

«Кажется, ты немного поправилась. Умница, выглядишь просто отпад», — отметили фанаты.

Судя по геометке российская модель сейчас наслаждается отдыхом на Бали.

Instagram @katuaandreeva

Ранее сообщалось, что Екатерину Андрееву выгнали с подиума из-за пугающей худобы. Молодая девушка практически довела себя до истощения в погоне за стройностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что изгнанная с подиума за худобу новосибирская модель опубликовала фото топлес.