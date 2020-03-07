Фанаты заподозрили, что самая худая модель из Новосибирска поправилась
Поводом для обсуждения стало новое фото в профиле Екатерины Андреевой.
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Фото, видео: Instagram @katuaandreeva
Подписчики самой худой российской модели сибирячки Екатерины Андреевой заметили перемены в ее внешности. На свежем снимке в Instagram манекенщица позирует в бикини. Внимательно рассмотрев снимок, поклонники предположили, что Андреева набрала вес.
«Она поправилась? Возможно мне кажется»;
«Катя, ты поправилась»;
«Кажется, ты немного поправилась. Умница, выглядишь просто отпад», — отметили фанаты.
Судя по геометке российская модель сейчас наслаждается отдыхом на Бали.
Ранее сообщалось, что Екатерину Андрееву выгнали с подиума из-за пугающей худобы. Молодая девушка практически довела себя до истощения в погоне за стройностью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что изгнанная с подиума за худобу новосибирская модель опубликовала фото топлес.
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