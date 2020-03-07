Задумайтесь о последствиях: Москва отреагировала на запланированные учения НАТО у границ РФ

Москва отреагировала на запланированные учения НАТО у границ РФ. В МИД России подчеркнули, что наращивание активности Североатлантического альянса у наших границ не заставят Москву изменить внешнеполитический курс. Кроме того, в министерстве иностранных дел порекомендовали странам НАТО задуматься о возможных последствиях агрессивных действий, накаливающих обстановку в мире, сообщает ТАСС.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Запад не скрывает — «потенциальным противником» в рамках планируемых учений будет Россия, НАТО таким образом собирает у границ РФ «ударный кулак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали — Россия не угрожает странам Прибалтики.