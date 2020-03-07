Четыре новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в России

В России зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в сводке Оперативного штаба РФ по борьбе с распространением заболевания.

Отмечается, что все инфицированные за две недели до постановки диагноза посещали Италию.

Трое заболевших обнаружены в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все они госпитализированы и проходят лечение в инфекционных боксах. В настоящее время уже очерчен круг лиц, с которыми общались инфицированные, они находятся под медицинским наблюдением, ведутся лабораторные исследования. Ситуация — на контроле Оперативного штаба.

По состоянию на 7 марта в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 — у граждан РФ, два — у граждан КНР и один — у гражданина Италии. Также под медицинским наблюдением - трое россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.