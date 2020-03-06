Как отреагировали западные СМИ на встречу Путина и Эрдогана

Генсек ООН выразил надежду, что договоренности, достигнутые в Москве, приведут к немедленному и длительному прекращению боевых действий и будут соблюдаться.

Если бы не усилия российской стороны, ситуация в Идлибе могла перерасти в полномасштабную войну между Турцией и Сирией, поток беженцев грозил захлестнуть Европу. О большой победе российской дипломатии пишут мировые издания.

Первыми отреагировали, конечно, турецкие журналисты. В материалах, посвященных переговорам лидеров двух государств, корреспонденты называют встречу «исторической», а решение о перемирии — «важнейшим».

«New York Times» цитирует слова российского президента о нахождении в ходе переговоров «точек соприкосновения». А французский телеканал «France 24» отмечает, что Путину и Эрдогану удалось прийти к согласию довольно быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин положительно оценил итог переговоров с Эрдоганом.