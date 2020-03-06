Как отреагировали западные СМИ на встречу Путина и Эрдогана
Иностранные журналисты назвали эти переговоры «историческими».
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Фото, видео: 5-tv.ru
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Первыми отреагировали, конечно, турецкие журналисты. В материалах, посвященных переговорам лидеров двух государств, корреспонденты называют встречу «исторической», а решение о перемирии — «важнейшим».
«New York Times» цитирует слова российского президента о нахождении в ходе переговоров «точек соприкосновения». А французский телеканал «France 24» отмечает, что Путину и Эрдогану удалось прийти к согласию довольно быстро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин положительно оценил итог переговоров с Эрдоганом.
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