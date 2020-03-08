Кто рулит потоками лжи про коронавирус, и кто зарабатывает на массовой панике

К сожалению, в наше время фейки и фальшивые вбросы стали обыденностью. Кто-то успешно зарабатывает на панике. И им плевать, что эта откровенная ложь может привести к страшным последствиям. Причем ведут себя такие, с позволения сказать, активисты крайне цинично и расчетливо.

Ложь нацелена на самые восприимчивые аудитории в сети — женскую и молодежную. А уже они пересылают друзьям и знакомым сообщения, даже не подозревая, что тем самым помогают злоумышленникам-профессионалам. И страх разрастается, как снежный ком. Силовики уже задержали несколько таких персонажей. Теперь им придется объяснять свои действия следователям.

Артур Ломидзе буквально препарировал методику таких вот фейкометов. И аргументировано расскажет сейчас, почему те, кто следует за ними, сродни тем, кто верит в плоскую землю.

«Нам удалось проникнуть в общежитие института Мечникова. От нас скрывают правду — за сутки здание превратилось в госпиталь, все внутри заражены, по периметру вооруженная охрана, а грузовики каждый час подвозят новых пациентов. Откуда их доставляют — не известно. Еще вчера здесь была общая кухня, сегодня — лаборатория. Всем, кто это видит: знайте, от нас скрывают правду вирус уже в городе».

А сделать фэйк не так уж и сложно. Вот уж действительно вирусное видео получилось. Такое разлетится по интернету очень быстро. Вот только журналист обязан проверить факты и за каждое слово отвечает перед законом. А блогеры, стримеры и им подобные уверены: главное — это лайки и репосты. И чем их больше, тем лучше, ведь от этого зависит сумма, которая будет указана в рекламном контракте.

Самый громкий вброс недели сделали еще проще — с точки зрения производства. По знаменитым своей неуемной активностью родительским группам полетело вот это сообщение.

«В Москве 20000 заболевших коронавирусом. Запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная», — рассказывает неизвестная «доброжелательница».

На языке бойцов кибербезопасности это называется «посев». И зерно упало в плодородную почву. Встревоженным родителям нужен был лишь легкий толчок извне, чтобы они стали добровольными и рьяными распространителями цифровой чумы и вот уже эпидемия не инфекции, а паники ползет по стране. Нулевой пациент хорошо подготовился.

«Вброс происходит с помощью ботов. Мы это видели, боты были подготовлены. Некоторые даже зарегистрированы за два года», — рассказывает эксперт по информационной безопасности Сергей Золотухин.

Вакцину против страха применили мгновенно, ложное сообщение и его метастазы удалили, а уже через несколько дней дезинформаторов задержали. Кто они — пока держится в секрете, и не случайно. Потому что это — лишь верхушка айсберга, интернет уже пестрит фантазиями на волнующую весь мир тему.

«Настоящее число людей, кто уже скончался, как показали сожженные тела, более 50 тысяч человек…»

«Как бы там ни было, число погибших увеличивается с каждым часом!» — пугают ролики.

Все больше людей пытаются урвать свои 30 сребреников. Вот, даже «Общество плоской Земли» заявило очередное невероятное: они точно знают кто и зачем заразил мир.

«81% всех умерших — это люди старше 60 лет. 63,8% жертв — это мужчины. Путем нехитрых умозаключений мы приходим к тому, что созданный вирус нацелен на мужчин старше 60, и его цель находится в Москве. Возраст министра обороны Шойгу — 64 года. Возраст министра иностранных дел Лаврова — 69 лет. Наконец, возраст Владимира Владимировича Путина — 67 лет,» - утверждают сторонники теорий заговора.

Ну, тут остается только посмеяться. Но само «Общество плоской Земли» является примером того, как глупость, брошенная в сеть, становится истиной для огромного числа людей, которые к тому же фанатично развивают и несут в массы эту теорию.

«Если это изолированный сегмент по выращиванию и эволюционированию жизни во всех ее формах, то тогда возникает вопрос и попытки диалога с самими экспериментаторами», — вещает с экрана сторонник теории плоской земли Павел Свиридов.

Искать в интернете диалога с инопланетными сверх существами — не опасно. Но вот поиски доказательств безумной тории могут закончится трагично. Самый знаменитый адепт «земного диска» на паровой самодельной ракете решил лично убедиться, что космонавты врут. Мужчина погиб. А борцы с лженаукой обратили внимание на эту группу инакомыслящих — может они сами чей-то эксперимент по посеву мысли.

«Приверженцы этого направления в разных странах характеризуются набором определенных политических взглядов. Чаще всего это креационисты», — говорит координатор сообщества «Ученые против лженауки» Екатерина Виноградова

И не исключено, что выбросы этой недели направлены не просто на получение хайпа и прибыли. Вот видео, которое ни на шутку, ни на глупость не спишешь. 10 минут молодой человек рассказывает, что меры биологической безопасности в России не работают. Даже приводит наглядное сравнение.

«Людей, которых задерживают в аэропорту, они есть, но это люди с температурой. Их не то чтобы мало, их практически нет, а все остальные просачиваются, просачиваются в нашу страну», — утверждает он.

Автор заявляет: он вернулся из страны где бушует коронавирус, а его толком не проверили. Требует провести тест на инфекцию. Уставшие врачи один за другим объясняют — без симптомов в этом нет необходимости. Но блогер гнет свою линию и приходит к нужным ему выводам.

«Как вы знаете, в других странах статистика коронавируса уже исчисляется десятками, сотнями, тысячами заболевших, а в России не больше 10, около того. И сдается мне, уже наверное сдается и вам, что мы знаем, почему так происходит…», - резюмирует молодой человек.

Мы попросили врача посмотреть на мытарства горе-блогера. Врач даже не улыбнулся.

«Я считаю, что здесь, конечно, необоснованное раздувание паники среди населения. Человек без симптомов абсолютно точно не нуждается в какой-либо специальной диагностике. Люди действительно приходят к врачам: „я посмотрел ролик, мне скинула подруга, тысяча заболевших…“ Это не так», — поясняет терапевт Евгений Полозов.

Но те, кто наткнулся на ссылку случайно и отвык критически мыслить, вполне могут подумать — неужели цифры специально занижают?

«Это чисто политическая акция — показать в глазах потенциальных западных спонсоров свою активность и эффективность, а стало быть в перспективе какие-то дополнительные поступления фонду борьбы с коррупцией или лично Навальному, какие-то зарубежные гранты», — считает политолог Владимир Соловейчик.

Прививкой от эпидемии панки может быть только достоверная информация. Вспышки коронавирусов, но других штаммов уже происходили в 2003 и 2012 годах. Количество заразившихся было мизерным по сравнению с заразой дня сегодняшнего. А вот смертность у тех инфекций намного выше. За два месяца коронавирус унес жизни трех тысяч человек — простой грипп за этот же период убил 60 тысяч. Тогда почему столько стран бросают огромное количество сил и средств на борьбу с новой угрозой, спрашивают диванные скептики и сторонники теорий заговора.

«Причина, почему органы здравоохранения всех стран уделяют такое внимание коронавирусу такое внимание, в том что, это неуправляемая инфекция, дающая достаточное количество осложнений. Но все это не правильно понимают и начинают гнать вокруг этого шумиху», — объясняет вирусолог Михаил Щелканов

Вот эта самая шумиха может быть даже опасней самой болезни. И подпитывать ее выгодно многим. Ведь в критической ситуации можно сильно укрепить позиции.

«Китай фактически говорит всему миру — ребята, вся экономика мира живет на китайских запчастях, либо вы будете их выкупать, обеспечивая нас профицитом внешнеторгового баланса, или пеняйте на себя», — считает президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Биржи лихорадит, кажется, все в проигрыше, но нет. Вот еще одна сторона которая с радостью пожнет плоды всемирной истерики.

«Инвесторы начинают искать укрытие в более надежных активах, которыми традиционно выступают золото и казначейские облигации США», — констатирует главный экономист банка Максим Петроневич.

Чтобы не подхватить цифровую чуму и не стать бездумно мечущейся дойной коровой, нужно позаботиться об информационной гигиене. А о вирусе позаботится система биологической безопасности страны и медики. В России единицы заболевших. И буквально в пятницу один из них уже выздоровел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным на 8 марта, в России зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Два из них — у граждан Китая, 14 — у россиян и один — у гражданина Италии.