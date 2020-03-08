Три новых случая заболевания коронаирусом зарегистрированы в России

Три новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в России. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

По одному случаю заражения инфекцией зафиксировано в Калининградской, Белгородской и Московской областях.

В ходе эпидемиологического расследования выяснено, что все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные помещены в инфекционные боксы. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Сообщается, что медиками выявлен круг лиц, с которыми заболевшие общались по прибытию на родину, последние также помещены контактных под медицинское наблюдение. У них взяты анализы на исследование.

По данным на 8 марта в России зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 14 у россиян, вернувшихся из Италии и один у гражданина Италии.

Выписаны в связи с выздоровлением двое граждан Китая и один гражданин РФ. Также выписаны россияне, ранее эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

«Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ — останьтесь дома и вызовите врача», — отмечается в сообщении Оперштаба.

Гражданам России рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в России.