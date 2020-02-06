Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess в Японии. Ранее пневмонию нового типа диагностировали у десяти путешественников, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Diamond Princess с 3 февраля находится в водах недалеко от порта Йокогама, сейчас на корабле объявлен двухнедельный карантин.

Всего на борту находятся 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них также есть 20 россиян, ни у кого из них болезнь не диагностировали. 5-tv.ru удалось пообщаться с одним гражданином России, который находится на Diamond Princess, он рассказал, какая царит обстановка на борту.

Ранее 5-tv.ru пиал, что число жертв коронавируса увеличилось до 563 человек, заражены — 28 018.