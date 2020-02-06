  1. Пятый канал
  4. Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

, 3:54 | Нюра Незванова 24

На судне, где сейчас объявлен карантин, находятся также 20 россиян.

Фото: www.globallookpress.com / Nils Kramer

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 177

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess в Японии. Ранее пневмонию нового типа диагностировали у десяти путешественников, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Diamond Princess с 3 февраля находится в водах недалеко от порта Йокогама, сейчас на корабле объявлен двухнедельный карантин.

Всего на борту находятся 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них также есть 20 россиян, ни у кого из них болезнь не диагностировали. 5-tv.ru удалось пообщаться с одним гражданином России, который находится на Diamond Princess, он рассказал, какая царит обстановка на борту.

Ранее 5-tv.ru пиал, что число жертв коронавируса увеличилось до 563 человек, заражены — 28 018.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 177
6 февр
Россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени
6 февр
Какие обследования проводят россиянам, помещенным на карантин в Тюмени
5 февр
Россиянин с застрявшего в Японии из-за коронавируса судна рассказал о ситуации
5 февр
Россияне, эвакуированные из Уханя в Россию, прошли санэпидконтроль
5 февр
Военные, эвакуировавшие россиян из Уханя, пройдут углубленное медобследование
5 февр
Путин провел первое заседание с новым правительством
5 февр
Более 20 россиян находятся на круизном лайнере, заблокированном из-за коронавируса в Японии
5 февр
Эвакуированная из Уханя россиянка показала, как проходит карантин в Тюмени
5 февр
ФАС проверит обоснованность повышения цен на медицинские маски и продукты
5 февр
Нужно отнимать лицензии у аптечных сетей, наживающихся на коронавирусе — Путин

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

4:16
Звезда Голливуда, актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
3:54
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
3:36
В администрации Калининского района Петербурга проводят следственные мероприятия
3:22
«Еще работать и работать»: в Киеве признали, что не готовы к «возвращению» Крыма
3:02
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
2:35
Россиянка, эвакуированная из Ухани, рассказала, как обустроилась в санатории Тюмени

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]