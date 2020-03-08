Вера Брежнева празднует 8 марта без цветов, но в гусарских традициях

Вера Брежнева празднует 8 марта на другом континенте, но в традициях русских гусар. На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором пьет неизвестный напиток из собственной туфельки, держа бутылку в другой руке.

«Настроение — праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте», — подписала снимок Брежнева.

Instagram @ververa

Поклонники певицы в ответ тоже поздравляют ее с Международным женским днем и желают преимущественно любви и счастья.

«Всегда выглядит потрясающе!»

«Я бы попил из Вашей туфли…»

«Как красиво!»

«Вера, закусывайте, плиз. Можно клубнику во второй»;

«Ох и Вера… Баловница»;

«Хоть вы не выложили себя с цветами!» — откликнулись на игривый пост певицы фанаты.

Ранее скандальный блогер Лена Миро намекнула, что Вера Брежнева приврала, когда отмечала в начале февраля 38-летие и на самом деле ей 44.