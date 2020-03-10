XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году

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Алиса Маркова
Срочная новость 29

ОБ этом заявили в оргкомитете. На минувшей неделе власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Эпидемия коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет в 2021 году. ОБ этом заявили в оргкомитете. На минувшей неделе власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса. Дело в том, что 5 марта у студента-итальянца, приехавшего в Северную столицу, подтвердили опасное заболевание.

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