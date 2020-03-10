XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет в 2021 году. ОБ этом заявили в оргкомитете. На минувшей неделе власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса. Дело в том, что 5 марта у студента-итальянца, приехавшего в Северную столицу, подтвердили опасное заболевание.