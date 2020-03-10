В Москве введено временное ограничение на проведение массовых мероприятий

В Москве указом мэра столицы Сергея Собянина введен запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Распоряжение градоначальника будет действовать до 10 апреля. Поводом послужила ситуация с коронавирусом. Под запрет подпадают спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

«Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Власти столицы отмечают, что за основу ими был взят опыт Франции, где изначально запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях, а потом запрет распространился на проводимых на открытых площадках.

Соответственно, в столице на этот период отменены городские фестивали, которые были запланированы до 10 апреля. Не состоится фестиваль «Крымская весна», а также фестиваль «Большая перемена» и благотворительный марафон «Экофест».

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло двадцати. Из них — 17 россиян, двое граждан Китая и один итальянец.