В Москве введено временное ограничение на проведение массовых мероприятий
Указом мэра столицы Сергея Собянина ограничение будет действовать до 10 апреля. Поводом послужила ситуация с коронавирусом.
Фото: PA
В Москве указом мэра столицы Сергея Собянина введен запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.
Распоряжение градоначальника будет действовать до 10 апреля. Поводом послужила ситуация с коронавирусом. Под запрет подпадают спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
«Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Власти столицы отмечают, что за основу ими был взят опыт Франции, где изначально запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях, а потом запрет распространился на проводимых на открытых площадках.
Соответственно, в столице на этот период отменены городские фестивали, которые были запланированы до 10 апреля. Не состоится фестиваль «Крымская весна», а также фестиваль «Большая перемена» и благотворительный марафон «Экофест».
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло двадцати. Из них — 17 россиян, двое граждан Китая и один итальянец.
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