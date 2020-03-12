Меган Маркл в последний раз нарушила королевский этикет

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро перестанут выполнять обязанности членов монаршей семьи. В преддверии своего ухода в частную жизнь, который британские СМИ окрестили «Мегзит» (по аналогии с выходом Великобритании из ЕС — Brexit), пара появилась на последнем официальном мероприятии как представители Виндзоров. Герцогиня Сассекская не преминула использовать этот день, чтобы фраппировать публику ярким макияжем, который не положен по королевскому этикету.

Меган появилась на межконфессиональной службе Содружества в Вестминстерском аббатстве в эффектном изумрудно-зеленом платье и шляпке в тон. Как пишет издание PeopleTalk, образ она дополнила выразительным мейкапом, который ей сделал визажист и друг Даниел Мартин. Глаза герцогини были подведены темно-синими тенями с эффектом smoky eyes, брови четко прорисованы, а на губах был блеск. Тем самым она нарушила королевский этикет.

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Поведение Меган Маркл всегда было объектом внимания британской публики. Ее часто упрекали в недостаточном уважении по отношению к королеве Елизавете II. Даже собственный отец герцогини Томас Маркл осудил дочь за упрек в адрес Ее Величества. Как писал 5-tv.ru, после объявления четой о сложении королевских полномочий Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге использовать королевский бренд Sussex Royal в коммерческих целях.