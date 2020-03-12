Как на мировой экономике отразятся пандемия коронавируса и развал нефтяных соглашений?

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Вслед за «черным понедельником» нынешний четверг тоже окрасился в мрачные биржевые краски. Главные марки нефти — после частичного «отскока» накануне — вновь дешевеют.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Объявление мировой пандемии подстегнуло спекулянтов, так что в мире сейчас дешевеет все, кроме доллара и евро. Биткоин теряет четверть стоимости за сутки, нефть стремится к отметке в 33 доллара за баррель. Курс ЦБ на пятницу 74 рубля за доллар и почти 84 рубля за евро.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил: наша экономика имеет большой запас прочности, накопленных ресурсов хватит на годы вперед. К чему готовиться, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин заявил, что Россия не инициировала отказ от сделки ОПЕК+.

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