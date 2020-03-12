В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщили в штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом. Четыре диагноза было поставлено в столице, еще по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

Тем временем из-за коронавируса США отгородились от Европы. Дональд Трамп запретил жителям ЕС в течение месяца посещать территорию Штатов. При этом отделившейся Великобритании ограничения не коснулись. Американцев, которые сейчас находятся в Старом свете, домой тоже пустят — но посадят на карантин. Европейские политики этот ход решительно осудили.

«ЕС не одобряет подобные односторонние действия. Пандемия коронавируса — это кризис, с которым мы должны справляться сообща, а не отделяться друг от друга», — заявил официальный представитель Европейской Комиссии Эрик Мамер.

Тем не менее большинство стран пытаются защитить свои границы. Индия аннулировала все выданные ранее визы, даже туристические. По всему миру отменяются деловые форумы и спортивные соревнования. В Монреале отказались от проведения чемпионата мира по фигурному катанию. В США не играет Национальная баскетбольная ассоциация.

Организаторы Олимпиады в Токио пока сохраняют оптимизм — до Игр еще больше четырех месяцев… Но карантин уже затронул церемонию зажжения олимпийского огня в Греции. Впервые за многие годы они прошла без зрителей. Красочные танцы жриц, одетых в античные туники и сандалии, наблюдали только официальные лица и немногочисленные журналисты. Всем остальным пришлось довольствоваться телетрансляцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены. Супруга лидера страны проходит тестирование на коронавирус.