«Сочная вишенка»: Алена Апина в блестящих ботфортах показала шикарные бедра
Солистка группы «Комбинация» выложила в сеть «прошлогодние фото».
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Фото, видео: Instagram @neapina
Звезда 90-х Алена Апина в своем аккаунте в Instagram разместила пару фотографий, которые буквально-таки взбудоражили ее поклонников. На снимках 55-летняя солистка группы «Комбинация» позирует в блестящих ботфортах, которые выгодно подчеркивают ее шикарные бедра.
Свой пост Алена Апина сопроводила небольшим, но актуальным для артистки стихотворением.
«Кризис, вирус, карантин…
Кто-то дома пьет один.
Ни концертов, ни морей.
Вот бы лето поскорей», — написала знаменитость.
Певица добавила, чтобы отвлечься от сложившейся ситуации, она стала «стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото». Подписчики Алены Апиной пришли в неописуемый восторг от «лука» любимицы и красноречивые хвалебные комплименты не заставили себя долго ждать. Среди оценивших образ солистки «Комбинации» отметилась и ее коллега по цеху Наталия Гулькина.
«Любимая хулиганочка»
«Супер!»
«Дай бог всем женщинам быть такими красивыми!»
«Вечно молодая!»
«Сочная вишенка!» — комментируют юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Апина устроила пляски в лифте на Хэллоуин.
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