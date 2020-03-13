«Сочная вишенка»: Алена Апина в блестящих ботфортах показала шикарные бедра

Звезда 90-х Алена Апина в своем аккаунте в Instagram разместила пару фотографий, которые буквально-таки взбудоражили ее поклонников. На снимках 55-летняя солистка группы «Комбинация» позирует в блестящих ботфортах, которые выгодно подчеркивают ее шикарные бедра.

Свой пост Алена Апина сопроводила небольшим, но актуальным для артистки стихотворением.

«Кризис, вирус, карантин…

Кто-то дома пьет один.

Ни концертов, ни морей.

Вот бы лето поскорей», — написала знаменитость.

Instagram @neapina

Певица добавила, чтобы отвлечься от сложившейся ситуации, она стала «стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото». Подписчики Алены Апиной пришли в неописуемый восторг от «лука» любимицы и красноречивые хвалебные комплименты не заставили себя долго ждать. Среди оценивших образ солистки «Комбинации» отметилась и ее коллега по цеху Наталия Гулькина.

«Любимая хулиганочка»

«Супер!»

«Дай бог всем женщинам быть такими красивыми!»

«Вечно молодая!»

«Сочная вишенка!» — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Апина устроила пляски в лифте на Хэллоуин.