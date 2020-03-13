Биржа в США закрылась рекордным обвалом с 1987 года
По итогам торговой сессии ключевые индексы потеряли более девяти процентов.
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Фото, видео: ТАСС/ZUMA Wire, /Рюмин Александр
Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась рекордным обвалом с октября 1987 года, сообщает ТАСС. Отмечается, что по результатам торговой сессии ключевые индексы упали более чем на девять процентов.
Согласно информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс США Dow Jones снизился на 9,99%, остановившись на отметке 21200,62 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 9,43% до 7201,8 пункта.
Стоит отметить, что наибольшее снижение наблюдается у американских авиаперевозчиков и туроператоров. По всей видимости, влияние на ситуацию оказал запрет на въезд в страну иностранцев из Европы, введенный из-за распространения коронавируса.
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