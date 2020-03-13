В МИД Китая полагают, что коронавирус в Ухань завезли из США
Глава внешнеполитического ведомства Поднебесной направил запрос в Вашингтон с просьбой прокомментировать информацию.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
О том, что США имеет отношение к коронавирусу заявили в Китайском МИДе. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь предположил, что COVID-19 в город Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав некоторые данные. В социальных сетях глава МИДа КНР потребовал от Вашингтона более полной информации.
Между тем, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН. Диагноз подтвердился у одной из сотрудниц постпредства Филиппин. Дипмиссию пришлось закрыть, всем сотрудникам рекомендовано оставаться дома и соблюдать карантин.
Такая же участь постигла всех игроков и тренерский штаб английского футбольного клуба «Арсенал». Положительный тест на COVID-19 сдал главный тренер Микель Артета. Все, кто с ним контактировал, сейчас находятся на карантине. Сообщается, что тренировочный центр «Арсенала» будет закрыт. Кроме того, команда не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах чемпионата Англии.
А вот в Белом доме отказались проверять на вирус Дональда Трампа. Вопрос о возможном заражении подняли после того, как COVID-19 обнаружили у бразильского чиновника, посетившего США с официальным визитом. В Белом доме заявили — Трамп и вице-президент Пенс с ним «практически не общались».
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