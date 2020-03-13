Адвокат раскрыл подробности суда над звездой сериала «Солдаты» за кражу в фитнес-клубе
В октябре минувшего года 51-летнюю Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке украсть 50 тысяч рублей.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @olgayurasovaofficial
Стали известны подробности суда над звездой сериала «Солдаты» Ольгой Юрасовой за кражу в фитнес-клубе. В октябре минувшего года 51-летнюю актрису задержали с поличным при попытке украсть 50 тысяч рублей. Ситуацию специально для 5-tv.ru прокомментировал адвокат знаменитости Валентин Рыбицкий.
«Суд вынес решение о прекращении уголовного дела и обсуждении от ответственности актрисы Юрасовой Ольги, обвиняемой в краже в московском фитнес-центре. Ей назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей», — сказал правозащитник.
По его словам, Ольга Юрасова и ее адвокаты полностью удовлетворены таким решением суда. Рыбицкий объяснил, почему суд вынес в отношении его клиентки такое решение.
«Юрасова ранее не судима, совершила преступление средней тяжести, вину признала, загладила вред причиненный. На этом основании суд принял данное решение», — заявил он.
Адвокат рассказал, что Ольга Юрасова ситуацию переживала весьма неспокойно. По его словам, актриса полностью признала свою вину.
«Она все понимает. Реалии судебной системы. Все не так однозначно. Ольга очень переживает, раскаивается. Все очень волнительно, все-таки судебное заседание», — рассказал адвокат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Солдаты» уличили в краже в фитнес-центре.
Нашли ошибку?