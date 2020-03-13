Адвокат раскрыл подробности суда над звездой сериала «Солдаты» за кражу в фитнес-клубе

Стали известны подробности суда над звездой сериала «Солдаты» Ольгой Юрасовой за кражу в фитнес-клубе. В октябре минувшего года 51-летнюю актрису задержали с поличным при попытке украсть 50 тысяч рублей. Ситуацию специально для 5-tv.ru прокомментировал адвокат знаменитости Валентин Рыбицкий.

«Суд вынес решение о прекращении уголовного дела и обсуждении от ответственности актрисы Юрасовой Ольги, обвиняемой в краже в московском фитнес-центре. Ей назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей», — сказал правозащитник.

По его словам, Ольга Юрасова и ее адвокаты полностью удовлетворены таким решением суда. Рыбицкий объяснил, почему суд вынес в отношении его клиентки такое решение.

«Юрасова ранее не судима, совершила преступление средней тяжести, вину признала, загладила вред причиненный. На этом основании суд принял данное решение», — заявил он.

Адвокат рассказал, что Ольга Юрасова ситуацию переживала весьма неспокойно. По его словам, актриса полностью признала свою вину.

«Она все понимает. Реалии судебной системы. Все не так однозначно. Ольга очень переживает, раскаивается. Все очень волнительно, все-таки судебное заседание», — рассказал адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Солдаты» уличили в краже в фитнес-центре.