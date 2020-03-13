В России зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом

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Ниса Мурзанаева
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Теперь число заболевших в РФ увеличилось до 45.

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Пять случаев заражения зарегистрированы в столице, три — в Санкт-Петербурге, один — в Подмосковье, один — в Ленинградской области и еще один в Пермском крае, пишет «Экономика сегодня».

Известно, что все 11 новых больных ранее побывали в Италии, Франции и Австрии. Сообщается, что эти государства являются неблагополучными по коронавирусной инфекции.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось до 45. Все пациенты находятся в изолированных специально оборудованных боксах.

Во всем мире число инфицированных превысило уже 132 тысячи человек, а количество стран, в которые проник COVID-19, составляет более 110 стран. Порядка пяти тысяч человек погибли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вирусолог прокомментировал решение ВОЗ объявить пандемию по коронавирусу.

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