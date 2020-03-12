Вирусолог прокомментировал решение ВОЗ объявить пандемию по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу. Число инфицированных превысило уже 121 тысячу человек, а количество стран, в которые проник COVID-19, утроилось.

Испанский вирусолог Хуан Хосе Бадьола объяснил решение ВОЗ. По его словам, ведомство признало, что распространение вируса приобрело глобальные масштабы.

«Короновирус уже в более чем ста странах, плюс стоит добавить, что не все государства принимают необходимые меры по сдерживанию вируса», — утверждает специалист.

Хуан Хосе Бадьола объяснил главные отличия эпидемии от пандемии. По его словам, «эпидемия существует в конкретном месте, и в конкретное время, иными словами имеет границы».

«Эта эпидемия (коронавирус — ред.) распространилась на несколько континентов, поэтому имеет огромное географическое влияние», — отметил эксперт.

Вирусолог призвал ответственные органы «принимать новые меры борьбы с эпидемией, а с этого дня — пандемией». Он подчеркнул, что сеять панику из-за распространения коронавируса не стоит, ведь «пандемия не так страшна, как может показаться». Однако эксперт советует всегда оставаться на чеку.

«Болезнь очень быстро распространяется, довольно легко можно заразиться, а главное — вирус смертельно-опасный», — поведал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом COVID-19.