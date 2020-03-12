Вирусолог прокомментировал решение ВОЗ объявить пандемию по коронавирусу
По словам испанского эксперта, пандемия COVID-19 «не так страшна, как может показаться». При этом он призвал не забывать — «вирус смертельно-опасный».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Robert Michael
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу. Число инфицированных превысило уже 121 тысячу человек, а количество стран, в которые проник COVID-19, утроилось.
Испанский вирусолог Хуан Хосе Бадьола объяснил решение ВОЗ. По его словам, ведомство признало, что распространение вируса приобрело глобальные масштабы.
«Короновирус уже в более чем ста странах, плюс стоит добавить, что не все государства принимают необходимые меры по сдерживанию вируса», — утверждает специалист.
Хуан Хосе Бадьола объяснил главные отличия эпидемии от пандемии. По его словам, «эпидемия существует в конкретном месте, и в конкретное время, иными словами имеет границы».
«Эта эпидемия (коронавирус — ред.) распространилась на несколько континентов, поэтому имеет огромное географическое влияние», — отметил эксперт.
Вирусолог призвал ответственные органы «принимать новые меры борьбы с эпидемией, а с этого дня — пандемией». Он подчеркнул, что сеять панику из-за распространения коронавируса не стоит, ведь «пандемия не так страшна, как может показаться». Однако эксперт советует всегда оставаться на чеку.
«Болезнь очень быстро распространяется, довольно легко можно заразиться, а главное — вирус смертельно-опасный», — поведал эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом COVID-19.
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