Равный брак: Знаменитые пары с разницей в возрасте, создавшие крепкий союз

Принято считать, что большая разница в возрасте между супругами первый знак к тому, что брак будет недолгим. Но иногда это не так, и часто такие союзы удается сохранить на годы знаменитостям. Подборку таких пар опубликовал дзен-канал Cool ShowBiz.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

globallookpress.com /imago stock& people, via www.imag

Разница в 25 лет — это вам не шутки! Когда звезды поженились, все судачили, что это ненадолго. Но нет, вот уже 20 лет, как они вместе всем завистникам назло. В браке они завели двоих детей, и хотя периодически ходят слухи, что Кэтрин и Майкл на грани развода, пока их союз держится.

Мария Бутырская и Вадим Хомицкий

Instagram @mariabutyrskaia

В семье фигуристки и хоккеиста разница в возрасте между мужем и женой не так уже велика — десять лет. Правда, тут старше супруга. Они пример для подражания, так как растят троих детей, а вместе уже 14 лет. К слову, про эту пару не слышно особо никаких сплетен и скандалов.

Василий Лановой и Ирина Купченко

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Это, пожалуй, один из самых крепких союзов. Вместе уже 48 лет! Актер старше супруги на 14 лет, но это не мешает им сохранять нежные чувства друг к другу. Пара вырастила двух сыновей, одного из них, к сожалению, не стало несколько лет назад. Супруги поддерживают друг друга и подают всем положительный пример.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова

ТАСС / Гутерман Михаил

Еще одна пара артистов. Валентин старше супруги на 12 лет, а живут в браке они уже 24 года. И живут, похоже, душа в душу.

Дональд и Меланья Трамп

globallookpress.com /Dennis Van Tine

Эта пара, увы, не так идеальна. Вокруг семьи президента США ходят слухи о том, что на семейном фронте не все так гладко. Тем не менее, им удается оставаться вместе, хотя Дональд старше Меланьи на 24 года.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

globallookpress.com /Dennis Van Tine

Модель младше своего голливудского супруга на 23 года. В браке они воспитали трех дочерей, а еще до того, как официально оформили отношения, встречались порядка десяти лет. Так что, брак крепкий!

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